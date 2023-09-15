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الأكثر مبيعا فى دور النشر المصرية.. الروايات والتنمية البشرية يتصدران

9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت الكتب الأكثر مبيعًا فى قوائم دور النشر والمكتبات المصرية، خلال الأسبوع الماضى، وفى التقرير التالى نقدم قائمة بالكتب الأكثر مبيعًا بعدد من المكتبات ودور النشر المصرية، وكان اللافت فى قوائم الأكثر مبيعا استمرار تفوق التنمية البشرية بجانب الرواية.
مكتبة الشروق مذكرات يهودي مصري لألبير آرييه، الوراق: أمالى العلاء ليوسف زيدان، الفيلق المصري لمحمد أبو الغار، جريمة في الجامعة عز الدين شكري فشير، فن اللامبالاة لمارك مانسون، المريضة الصامتة لألكس مكايليديس، العادات الذرية لجيمس كلير، السرعة القصوى صفر لأشرف العمشاوي، علاقات خطرة لمحمد طه، أوراق شمعون المصري لأسامة عبد الرءوف الشاذلي، ممتلئ بالفراغ لعماد رشاد عثمان، يوتيوبيا لأحمد خالد توفيق، قهوة صباحية مع النفس لنشوى صلاح، الداما لمحمد صادق.
الدار المصرية اللبنانية السرعة القصوى صفر لأشرف العشماوي، رضا لنهى داود، ناعومى وأخواتها لهشام الخشن، إنسان بعد التحديث لشريف عرفة، الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران، مذكرات عزة فهمي: أحلام لا تنتهي، خدام برائحة المسك لعبير حامد، قارئ الجثث لسيدنى سميث، السعادة الواقعية لشريف عرفة، جثتان والثالثة عند قدمى لنهى داود.
عصير الكتب
بكرة صوف زرقاء لمنى يونس، دليل النجاة الفردية لأحمد أبو الوفا، اعرف وجهك الآخر ليوسف الحسنى، أرض زيكولا: وادى الذئاب المنسية لعمرو عبد الحميد، انتيخريستوس لأحمد خالد مصطفى، عناق برائحة الورق لمنى سلامة، عندما يقول الورق لجابور ماتيه، عندما يعزف الشيطان ليحيى عزام، قبل أن تبرد القهوة، لرامي الطويل، الوحش الذي يسكنك يمكن ان يكون لطيفا لمجموعة مؤلفين، فهم الامراض النفسية لدين برنيت، ياسمين أبيض لخولة حمدى، السرعة القصوى صفر لأشرف العشماوي.
بيت الحكمة "لعنة أن تتذكر كل شيء"، "تحت سقف التعاسة"، "سليم وأول أيام المدرسة"، "عشاق كرة القدم".



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