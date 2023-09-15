الأكثر مبيعا فى دور النشر المصرية.. الروايات والتنمية البشرية يتصدران

الأكثر مبيعا فى دور النشر المصرية.. الروايات والتنمية البشرية يتصدران
التاريخ
9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت الكتب الأكثر مبيعًا فى قوائم دور النشر والمكتبات المصرية، خلال الأسبوع الماضى، وفى التقرير التالى نقدم قائمة بالكتب الأكثر مبيعًا بعدد من المكتبات ودور النشر المصرية، وكان اللافت فى قوائم الأكثر مبيعا استمرار تفوق التنمية البشرية بجانب الرواية.
مكتبة الشروق
مذكرات يهودي مصري لألبير آرييه، الوراق: أمالى العلاء ليوسف زيدان، الفيلق المصري لمحمد أبو الغار، جريمة في الجامعة عز الدين شكري فشير، فن اللامبالاة لمارك مانسون، المريضة الصامتة لألكس مكايليديس، العادات الذرية لجيمس كلير، السرعة القصوى صفر لأشرف العمشاوي، علاقات خطرة لمحمد طه، أوراق شمعون المصري لأسامة عبد الرءوف الشاذلي، ممتلئ بالفراغ لعماد رشاد عثمان، يوتيوبيا لأحمد خالد توفيق، قهوة صباحية مع النفس لنشوى صلاح، الداما لمحمد صادق.
الدار المصرية اللبنانية
السرعة القصوى صفر لأشرف العشماوي، رضا لنهى داود، ناعومى وأخواتها لهشام الخشن، إنسان بعد التحديث لشريف عرفة، الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران، مذكرات عزة فهمي: أحلام لا تنتهي، خدام برائحة المسك لعبير حامد، قارئ الجثث لسيدنى سميث، السعادة الواقعية لشريف عرفة، جثتان والثالثة عند قدمى لنهى داود.
عصير الكتب
بكرة صوف زرقاء لمنى يونس، دليل النجاة الفردية لأحمد أبو الوفا، اعرف وجهك الآخر ليوسف الحسنى، أرض زيكولا: وادى الذئاب المنسية لعمرو عبد الحميد، انتيخريستوس لأحمد خالد مصطفى، عناق برائحة الورق لمنى سلامة، عندما يقول الورق لجابور ماتيه، عندما يعزف الشيطان ليحيى عزام، قبل أن تبرد القهوة، لرامي الطويل، الوحش الذي يسكنك يمكن ان يكون لطيفا لمجموعة مؤلفين، فهم الامراض النفسية لدين برنيت، ياسمين أبيض لخولة حمدى، السرعة القصوى صفر لأشرف العشماوي.
بيت الحكمة
"لعنة أن تتذكر كل شيء"، "تحت سقف التعاسة"، "سليم وأول أيام المدرسة"، "عشاق كرة القدم".
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