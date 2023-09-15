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انطلاق الدورة المجمعية الـ 90 لمجمع اللغة العربية 17 سبتمبر

9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف مجمع اللغة العربية برئاسة أ.د. عبدالوهاب عبدالحافظ (رئيس المجمع) نشاطه اللغوي والعلمي والأدبي؛ حيث من المقرر أن تبدأ الدورة المجمعية (90) في 17 سبتمبر 2023م، في حين يبدأ مجلس المجمع أعماله في 2 أكتوبر 2023م؛ وذلك وفق قانون المجمع ولائحته التنفيذية.



وكان مجمع اللغة العربية قد أنهى دورته المجمعية (89) بإنتاج علمي رصين؛ حيث أصدر المجمع حرف "الضاد" من المعجم الكبير (ج 16)، و"معجم المصطلحات الجغرافية"، و"المجمعيون في تسعين عامًا"، والأعداد من (146) إلى (149) من مجلة المجمع العلمية، فضلًا عن طوائف من المصطلحات العلمية في فروع علمية متنوعة.



جدير بالذكر أن لجان المجمع تتجاوز الـ(40) لجنة ستنتظم في الانعقاد وفق مواعيدها المقررة ابتداء من الأحد المقبل 17 سبتمبر 2023م، ولجان المجمع هي: المعجم الكبير (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، وتنسيق المعجم الكبير (1)، (2)، (3)، (4)، ولغة الشعر العربي، ومصطلحات الأدب، واللغة العربية في التعليم، واللغة العربية في الإعلام، واللغة العربية والذكاء الاصطناعي، والألفاظ والأساليب، واللهجات والبحوث اللغوية، وأصول اللغة، ومصطلحات ألفاظ الحضــــارة، والعلوم الشرعية، ومصطلحات الفلسفة الإسلامية، ومصطلحات التربية وعلم النفس، وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والتـــــــاريخ والآثار، ومصطلحات الجغرافيا، والاقتصاد، وعلوم البيئة، والمصطلحات الطبية، والمصطلحات الفيزيائية، والمصطلحات الهندسية، ومصطلحات الرياضيات، ومصطلحات المعالجة الإلكترونية للمعلومات (الحاسبات)، ومصطلحات علوم الأحياء والزراعة، ومصـطلحات النفــط، ومصطلحات الكيمياء والصيدلة، ومصطلحات الجيولوجيا، والترجمة، وإحياء التراث، والمكتبة وعلوم المكتبات، ومجلة المجمع، والإعداد للمؤتمر، والبرنامج الثقافي، والفتاوى اللغوية والشكاوى، وموقع المجمع.



ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مجمع اللغة العربية قد أدرج على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس المجمع في 2 أكتوبر 2023م، مناقشة اقتراحات لجنة الألفاظ والأساليب بشأن بعض الألفاظ الأعجمية، ومنها لفظ (تِرِنْد).







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