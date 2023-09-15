انطلاق الدورة المجمعية الـ 90 لمجمع اللغة العربية 17 سبتمبر
التاريخ
9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف مجمع اللغة العربية برئاسة أ.د. عبدالوهاب عبدالحافظ (رئيس المجمع) نشاطه اللغوي والعلمي والأدبي؛ حيث من المقرر أن تبدأ الدورة المجمعية (90) في 17 سبتمبر 2023م، في حين يبدأ مجلس المجمع أعماله في 2 أكتوبر 2023م؛ وذلك وفق قانون المجمع ولائحته التنفيذية.
وكان مجمع اللغة العربية قد أنهى دورته المجمعية (89) بإنتاج علمي رصين؛ حيث أصدر المجمع حرف "الضاد" من المعجم الكبير (ج 16)، و"معجم المصطلحات الجغرافية"، و"المجمعيون في تسعين عامًا"، والأعداد من (146) إلى (149) من مجلة المجمع العلمية، فضلًا عن طوائف من المصطلحات العلمية في فروع علمية متنوعة.
جدير بالذكر أن لجان المجمع تتجاوز الـ(40) لجنة ستنتظم في الانعقاد وفق مواعيدها المقررة ابتداء من الأحد المقبل 17 سبتمبر 2023م، ولجان المجمع هي: المعجم الكبير (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، وتنسيق المعجم الكبير (1)، (2)، (3)، (4)، ولغة الشعر العربي، ومصطلحات الأدب، واللغة العربية في التعليم، واللغة العربية في الإعلام، واللغة العربية والذكاء الاصطناعي، والألفاظ والأساليب، واللهجات والبحوث اللغوية، وأصول اللغة، ومصطلحات ألفاظ الحضــــارة، والعلوم الشرعية، ومصطلحات الفلسفة الإسلامية، ومصطلحات التربية وعلم النفس، وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والتـــــــاريخ والآثار، ومصطلحات الجغرافيا، والاقتصاد، وعلوم البيئة، والمصطلحات الطبية، والمصطلحات الفيزيائية، والمصطلحات الهندسية، ومصطلحات الرياضيات، ومصطلحات المعالجة الإلكترونية للمعلومات (الحاسبات)، ومصطلحات علوم الأحياء والزراعة، ومصـطلحات النفــط، ومصطلحات الكيمياء والصيدلة، ومصطلحات الجيولوجيا، والترجمة، وإحياء التراث، والمكتبة وعلوم المكتبات، ومجلة المجمع، والإعداد للمؤتمر، والبرنامج الثقافي، والفتاوى اللغوية والشكاوى، وموقع المجمع.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مجمع اللغة العربية قد أدرج على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس المجمع في 2 أكتوبر 2023م، مناقشة اقتراحات لجنة الألفاظ والأساليب بشأن بعض الألفاظ الأعجمية، ومنها لفظ (تِرِنْد).
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