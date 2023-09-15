صلاح المليجى يستعد لتقديم معرضه المقبل فى جاليرى بيكاسو

وأوضح صلاح المليجى، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أنه انتهى من 12 عملا فنيا تقاس مساحات لوحاته ما بين 140X80، مضيفا أنه سوف يستكمل تقديم لوحات أخرى يصل عددها إلى ما يقرب من 12 عملا فنيا آخر.

وتابع صلاح المليجى أن أساس الموضوعات التي يتناولها في جميع أعماله الاستلهام من الطبيعة، وعرض حالة البناء والهدم النفسية التى يتعرض لها الانسان.

ويعد الفنان الكبير الدكتور صلاح المليجى، من أبرز الفنانين التشكيليين، قدم العديد من الأعمال الفنية داخل أوساط الفن، كما أنه شغل العديد من المناصب الفنية المهمة، ولد 7 فبراير 1957، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة شعبة جرافيك جامعة حلوان 1980، وماجستير فى الفنون الجميلة بعنوان (الصورة الشخصية فى فنون الحفر والطباعة) جامعة حلوان 1988، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (الرؤية الأسطورية فى أعمال فنانى الجرافيك ) جامعة حلوان 1993.

وتولى صلاح المليجى العديد من المناصب الفنية منها معيد بكلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، ومدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، ومدرس بكلية الفنون الجميلة قسم جرافيك ومشرف عام على مركز الجرافيك مجمع الفنون مدينة 15 مايو 1993 ، وأستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة 1999، وأستاذ دكتور بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك 2004، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض نوفمبر 2006 يوليو 2009 .

كما شغل منصب رئيس قطاع الفنون التشكيلية خلال الفترتين (سبتمبر 2011 : مايو 2013 )، (أغسطس 2013: يوليو 2014 ).

وقدم الفنان صلاح المليجى، العديد من المعارض الخاصة التى منها معرض بقاعة إخناتون 1989 ومعرض بقصر ثقافة مرسى مطروح 1989، ومعرض بقاعة عبد المنعم الصاوى 1990 ، ومعرض بقاعة صلاح جاهين "نون " 1993، ومعرض بقاعة كلية الفنون الجميلة القاهرة 1993 ، ومعرض بقاعة أخناتون 1996، ومعرض بقاعة مكتبة مبارك العامة بالقاهرة 1998، ومعارض بمركز الجزيرة للفنون 1999 ، 2000 ، 2002.