صلاح المليجى يستعد لتقديم معرضه المقبل فى جاليرى بيكاسو
التاريخ
9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان
التشكيلى الدكتور صلاح المليجى أنه يعمل حاليا
على الانتهاء من لوحات معرضه المقبل الذى سوف يقام خلال شهر فبراير المقبل فى جاليرى بيكاسو ايست بالتجمع الخامس.
وأوضح صلاح المليجى، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أنه انتهى من 12 عملا فنيا تقاس مساحات لوحاته ما بين 140X80، مضيفا أنه سوف يستكمل تقديم لوحات أخرى يصل عددها إلى ما يقرب من 12 عملا فنيا آخر.
وتابع صلاح المليجى أن أساس الموضوعات التي يتناولها في جميع أعماله الاستلهام من الطبيعة، وعرض حالة البناء والهدم النفسية التى يتعرض لها الانسان.
ويعد الفنان الكبير الدكتور صلاح المليجى، من أبرز الفنانين التشكيليين، قدم العديد من الأعمال الفنية داخل أوساط الفن، كما أنه شغل العديد من المناصب الفنية المهمة، ولد 7 فبراير 1957، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة شعبة جرافيك جامعة حلوان 1980، وماجستير فى الفنون الجميلة بعنوان (الصورة الشخصية فى فنون الحفر والطباعة) جامعة حلوان 1988، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة بعنوان (الرؤية الأسطورية فى أعمال فنانى الجرافيك ) جامعة حلوان 1993.
وتولى صلاح المليجى العديد من المناصب الفنية منها معيد بكلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، ومدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، ومدرس بكلية الفنون الجميلة قسم جرافيك ومشرف عام على مركز الجرافيك مجمع الفنون مدينة 15 مايو 1993 ، وأستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة 1999، وأستاذ دكتور بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك 2004، ورئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف والمعارض نوفمبر 2006 يوليو 2009 .
كما شغل منصب رئيس قطاع الفنون التشكيلية خلال الفترتين (سبتمبر 2011 : مايو 2013 )، (أغسطس 2013: يوليو 2014 ).
وقدم الفنان صلاح المليجى، العديد من المعارض الخاصة التى منها معرض بقاعة إخناتون 1989 ومعرض بقصر ثقافة مرسى مطروح 1989، ومعرض بقاعة عبد المنعم الصاوى 1990 ، ومعرض بقاعة صلاح جاهين "نون " 1993، ومعرض بقاعة كلية الفنون الجميلة القاهرة 1993 ، ومعرض بقاعة أخناتون 1996، ومعرض بقاعة مكتبة مبارك العامة بالقاهرة 1998، ومعارض بمركز الجزيرة للفنون 1999 ، 2000 ، 2002.
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