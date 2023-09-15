هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك فى 4 معارض محلية.. تعرف عليها

هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك فى 4 معارض محلية.. تعرف عليها
التاريخ
9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب عددًا من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات، وتستمر خلالها مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التى تهدف إلى بيع الكتب بأسعار مُخفضة من جنيه حتى 20 جنيهًا، وقد كشفت هيئة الكتاب، عن اقتراب فتح باب الاشتراك فى 4 معارض محلية تقام تباعا، خلال الفترة المقبلة، وتشارك فى المعرض العديد من قطاعات وزارة الثقافة بإصداراتها المختلفة.
وفتحت الهيئة باب الاشتراك أمام الناشرين للمشاركة في عدد من المعارض المحلية المقبلة في محافظات مختلفة، وضمت قائمة المعارض التي تستقبل الهيئة بها طلبات المشاركة كلا من:
1 - معرض دمنهور فى دورته السادسة للكتاب والذي يقام خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023، بمحافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة.
2 - معرض مدينتي فى دورتة الثانية للكتاب والذي يقام خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر 2023 بمحافظة القاهرة.
3 - معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمحافظة جنوب سيناء والمقرر إقامته خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر 2023
4 - معرض الإسكندرية فى دورته العاشرة للكتاب والذي يقام خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023، بمحافظة الإسكندرية بكلية الهندسة.
وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قد أعلنت أن الفترة المُقبلة ستشهد انطلاق سلسلة من المعارض المحلية، المقرر تنظيمها فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد، من أجل الإسهام فى نشر المعرفة بين جموع المواطنين، وتوصيل المنتج الثقافى للمواطنين بأسعار مخفضة، منوهة إلى استمرار مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التى تهدف إلى توفير كتب الوزارة بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا فى هذه المعارض.
ويقام على هامش هذه المعارض برنامج ثقافي متكامل، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز 100 فعالية، وتتنوع بين ندوات ومحاضرات وورش العمل، ومؤتمرات، كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.
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