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هيئة الكتاب تفتح باب الاشتراك فى 4 معارض محلية.. تعرف عليها

9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب عددًا من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات، وتستمر خلالها مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التى تهدف إلى بيع الكتب بأسعار مُخفضة من جنيه حتى 20 جنيهًا، وقد كشفت هيئة الكتاب، عن اقتراب فتح باب الاشتراك فى 4 معارض محلية تقام تباعا، خلال الفترة المقبلة، وتشارك فى المعرض العديد من قطاعات وزارة الثقافة بإصداراتها المختلفة.



وفتحت الهيئة باب الاشتراك أمام الناشرين للمشاركة في عدد من المعارض المحلية المقبلة في محافظات مختلفة، وضمت قائمة المعارض التي تستقبل الهيئة بها طلبات المشاركة كلا من:





1 - معرض دمنهور فى دورته السادسة للكتاب والذي يقام خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023، بمحافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة.



2 - معرض مدينتي فى دورتة الثانية للكتاب والذي يقام خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر 2023 بمحافظة القاهرة.



3 - معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمحافظة جنوب سيناء والمقرر إقامته خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر 2023



4 - معرض الإسكندرية فى دورته العاشرة للكتاب والذي يقام خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023، بمحافظة الإسكندرية بكلية الهندسة.



وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قد أعلنت أن الفترة المُقبلة ستشهد انطلاق سلسلة من المعارض المحلية، المقرر تنظيمها فى عدد من محافظات الدلتا والصعيد، من أجل الإسهام فى نشر المعرفة بين جموع المواطنين، وتوصيل المنتج الثقافى للمواطنين بأسعار مخفضة، منوهة إلى استمرار مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التى تهدف إلى توفير كتب الوزارة بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيهًا فى هذه المعارض.



ويقام على هامش هذه المعارض برنامج ثقافي متكامل، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز 100 فعالية، وتتنوع بين ندوات ومحاضرات وورش العمل، ومؤتمرات، كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.







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