أخطر السفاحين.. جاويد عمير قتل 100 صبى وتخلص من جثثهم بطريقة بشعة

أخطر السفاحين.. جاويد عمير قتل 100 صبى وتخلص من جثثهم بطريقة بشعة
التاريخ
9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) نروى، اليوم، حكاية
السفاح
الباكستانى جاويد إقبال عمير، القاتل المتسلسل الذى تجرد من كل مشاعر الإنسانية وقتل 100 طفل من الذكور بلا رحمة ولا خوف.
والدافع وراء كل هذه الجرائم التى ارتكبها، الشكوى التى قدمها عمير إلى الشرطة الباكستانية عندما قام اثنان من الصبية بضربه والاعتداء عليه فى الشارع، لكن لم تقبل شكواه فقرر الانتقام من كل الصبية وتخلص منهم بشكل مرعب.
والشىء اللافت للنظر أن عمير كان يخطط لارتكاب هذه الجرائم بشكل متقن، حيث إنه كان يبحث عن كل صبى يقوم بخطفه ويحتفط بكل المتعلقات الشخصية التى تخصه، وكان لديه مخطط أن يصل بعدد الصبية القتلى على يديه إلى 100 وبالفعل وصل لهذا الرقم وقام بتسليم نفسه للشرطة.
وعن سر احتفاظه بهذه المتعلقات قال إنه احتفظ بها لتكون دليلا ماديا على ارتكابه كل هذه الجرائم وأن تتعرف عائلات الضحايا على أولادهم الذين قتلوا، خاصة أنه تخلص من الجثث من خلال تقطيعها ووضعها فى وعاء من الحمض حتى تذوب تماما.
وفى 16 مارس 2000 حكمت محكمة في (لاهور- باكستان) بقتل السفاح خنقا أمام أسر ضحاياه وتقطيع جثته إلى 100 قطعة مقابل 100 ضحية، وإذابتها في الحمض.
MENAFN15092023000132011024ID1107078150
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.