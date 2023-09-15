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أخطر السفاحين.. جاويد عمير قتل 100 صبى وتخلص من جثثهم بطريقة بشعة

9/15/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Youm7) نروى، اليوم، حكاية
السفاح
الباكستانى جاويد إقبال عمير، القاتل المتسلسل الذى تجرد من كل مشاعر الإنسانية وقتل 100 طفل من الذكور بلا رحمة ولا خوف.

والدافع وراء كل هذه الجرائم التى ارتكبها، الشكوى التى قدمها عمير إلى الشرطة الباكستانية عندما قام اثنان من الصبية بضربه والاعتداء عليه فى الشارع، لكن لم تقبل شكواه فقرر الانتقام من كل الصبية وتخلص منهم بشكل مرعب.

والشىء اللافت للنظر أن عمير كان يخطط لارتكاب هذه الجرائم بشكل متقن، حيث إنه كان يبحث عن كل صبى يقوم بخطفه ويحتفط بكل المتعلقات الشخصية التى تخصه، وكان لديه مخطط أن يصل بعدد الصبية القتلى على يديه إلى 100 وبالفعل وصل لهذا الرقم وقام بتسليم نفسه للشرطة.

وعن سر احتفاظه بهذه المتعلقات قال إنه احتفظ بها لتكون دليلا ماديا على ارتكابه كل هذه الجرائم وأن تتعرف عائلات الضحايا على أولادهم الذين قتلوا، خاصة أنه تخلص من الجثث من خلال تقطيعها ووضعها فى وعاء من الحمض حتى تذوب تماما.

وفى 16 مارس 2000 حكمت محكمة في (لاهور- باكستان) بقتل السفاح خنقا أمام أسر ضحاياه وتقطيع جثته إلى 100 قطعة مقابل 100 ضحية، وإذابتها في الحمض.


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