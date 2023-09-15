مجلس الشيوخ الأمريكى يحقق فى قطع خدمة الإنترنت الفضائى ستارلينك عن أوكرانيا

مجلس الشيوخ الأمريكى يحقق فى قطع خدمة الإنترنت الفضائى ستارلينك عن أوكرانيا
التاريخ
9/15/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت بلومبرج أن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي تحقق فى قرار إيلون ماسك بعدم تمديد تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لتمكين هجوم أوكرانيا على سفينة حربية روسية بالقرب من شبه جزيرة القرم .
وقال رئيس اللجنة جاك ريد في بيان إن "اللجنة تحقق بقوة في هذه القضية من كل زاوية"، مضيفا أن الحادث كشف "قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي"، ولا تزال اللجنة تجمع المعلومات، ولم تبدأ بعد تحقيقا رسميا.
وتم الكشف عن حادثة Starlink في أوكرانيا في سيرة Elon Musk التي كتبها والتر إيزاكسون، من خلال مقتطف متنازع عليه يذكر أن Musk قام بإلغاء تنشيط وصول Starlink بالقرب من ساحل القرم لمنع هجوم أوكراني على الأسطول.
ومع ذلك، قال ماسك إن شركة Starlink لم تكن نشطة في تلك المناطق بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا، لذلك ليس لدى SpaceX ما يمكن تعطيله، وفي تدوين صوتي حديث ، قال إنه كان سيمتد ستارلينك إلى شبه جزيرة القرم إذا أمره الرئيس بايدن بالقيام بذلك لكنه لم يتلق أي أمر من هذا القبيل.
وبدلاً من ذلك، قال ماسك إنه رفض طلب أوكرانيا بتفعيل ستارلينك على طول الطريق إلى سيفاستوبول، وكتب ماسك على موقع X: "إذا وافقت على طلبهم، فستكون SpaceX متواطئة بشكل واضح في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع .
ومع ذلك، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ عن سبب اتخاذ " ماسك " لهذا القرار، وليس المسؤولين الحكوميين، وقال ريد: "لا يمكن لإيلون ماسك، ولا أي مواطن عادي، أن تكون له الكلمة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الأمريكي".
وفي وقت تقديم طلب أوكرانيا، لم تتلق شركة SpaceX أي مدفوعات أمريكية مقابل عمليات Starlink في أوكرانيا، لكنها الآن تحصل على تمويل من البنتاجون.
وتم الإعلان عن التحقيق قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة واجتماعه مع الرئيس بايدن، المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل، علاوة على ستارلينك، تعد شركة SpaceX مقاولًا أمريكيًا رئيسيًا، حيث تطلق أقمارًا صناعية للتجسس لصالح وزارة الدفاع.
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