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مجلس الشيوخ الأمريكى يحقق فى قطع خدمة الإنترنت الفضائى ستارلينك عن أوكرانيا

9/15/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت بلومبرج أن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي تحقق فى قرار إيلون ماسك بعدم تمديد تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لتمكين هجوم أوكرانيا على سفينة حربية روسية بالقرب من شبه جزيرة القرم .



وقال رئيس اللجنة جاك ريد في بيان إن "اللجنة تحقق بقوة في هذه القضية من كل زاوية"، مضيفا أن الحادث كشف "قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي"، ولا تزال اللجنة تجمع المعلومات، ولم تبدأ بعد تحقيقا رسميا.



وتم الكشف عن حادثة Starlink في أوكرانيا في سيرة Elon Musk التي كتبها والتر إيزاكسون، من خلال مقتطف متنازع عليه يذكر أن Musk قام بإلغاء تنشيط وصول Starlink بالقرب من ساحل القرم لمنع هجوم أوكراني على الأسطول.



ومع ذلك، قال ماسك إن شركة Starlink لم تكن نشطة في تلك المناطق بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا، لذلك ليس لدى SpaceX ما يمكن تعطيله، وفي تدوين صوتي حديث ، قال إنه كان سيمتد ستارلينك إلى شبه جزيرة القرم إذا أمره الرئيس بايدن بالقيام بذلك لكنه لم يتلق أي أمر من هذا القبيل.



وبدلاً من ذلك، قال ماسك إنه رفض طلب أوكرانيا بتفعيل ستارلينك على طول الطريق إلى سيفاستوبول، وكتب ماسك على موقع X: "إذا وافقت على طلبهم، فستكون SpaceX متواطئة بشكل واضح في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع .



ومع ذلك، تساءل أعضاء مجلس الشيوخ عن سبب اتخاذ " ماسك " لهذا القرار، وليس المسؤولين الحكوميين، وقال ريد: "لا يمكن لإيلون ماسك، ولا أي مواطن عادي، أن تكون له الكلمة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الأمريكي".



وفي وقت تقديم طلب أوكرانيا، لم تتلق شركة SpaceX أي مدفوعات أمريكية مقابل عمليات Starlink في أوكرانيا، لكنها الآن تحصل على تمويل من البنتاجون.



وتم الإعلان عن التحقيق قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة واجتماعه مع الرئيس بايدن، المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل، علاوة على ستارلينك، تعد شركة SpaceX مقاولًا أمريكيًا رئيسيًا، حيث تطلق أقمارًا صناعية للتجسس لصالح وزارة الدفاع.







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