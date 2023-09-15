قصة إطلاق سلاحف روسية فى أول رحلة فضائية حول القمر

قصة إطلاق سلاحف روسية فى أول رحلة فضائية حول القمر
التاريخ
9/15/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق الاتحاد السوفييتي المركبة الفضائية زوند 5 في مهمة للدوران حول القم والعودة إلى الأرض، ولم يكن هناك رواد فضاء على متن زوند 5، ولكن كان هناك العديد من الفقاريات الأصغر حجمًا، بما في ذلك أول سلحفاة تذهب إلى الفضاء على الإطلاق، وذلك في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر ولكن من عام 1968.
ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه من بين الركاب الآخرين كانت الديدان وبعض النباتات والبذور، وكانت هذه الكائنات هي الأولى في الفضاء السحيق وأول من سافر حول القمر.
كما أنه بعد الدوران حول القمر، استدارت المركبة الفضائية زوند 5 وعادت إلى الأرض، وكان من المفترض أن تهبط في كازاخستان في 22 سبتمبر، لكن نظام توجيه المركبة الفضائية فشل، وسقطت في المحيط الهندي بدلاً من ذلك.
استعاد السوفييت الكبسولة ووجدوا أن السلاحف والمخلوقات الأخرى لا تزال على قيد الحياة، على الرغم من أنها فقدت بعض الوزن منذ بداية المهمة.
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