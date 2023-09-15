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قصة إطلاق سلاحف روسية فى أول رحلة فضائية حول القمر

9/15/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق الاتحاد السوفييتي المركبة الفضائية زوند 5 في مهمة للدوران حول القم والعودة إلى الأرض، ولم يكن هناك رواد فضاء على متن زوند 5، ولكن كان هناك العديد من الفقاريات الأصغر حجمًا، بما في ذلك أول سلحفاة تذهب إلى الفضاء على الإطلاق، وذلك في مثل هذا اليوم 15 سبتمبر ولكن من عام 1968.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه من بين الركاب الآخرين كانت الديدان وبعض النباتات والبذور، وكانت هذه الكائنات هي الأولى في الفضاء السحيق وأول من سافر حول القمر.



كما أنه بعد الدوران حول القمر، استدارت المركبة الفضائية زوند 5 وعادت إلى الأرض، وكان من المفترض أن تهبط في كازاخستان في 22 سبتمبر، لكن نظام توجيه المركبة الفضائية فشل، وسقطت في المحيط الهندي بدلاً من ذلك.



استعاد السوفييت الكبسولة ووجدوا أن السلاحف والمخلوقات الأخرى لا تزال على قيد الحياة، على الرغم من أنها فقدت بعض الوزن منذ بداية المهمة.











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