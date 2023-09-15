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368 مليون دولار غرامة على تيك توك بسبب فشله فى حماية بيانات الأطفال

9/15/2023 2:29:29 PM
(MENAFN- Youm7) وجدت السلطات الأوروبية أن تيك توك
TikTok
قد انتهك قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عندما يتعلق الأمر بكيفية معالجة البيانات الشخصية لمستخدميه الأصغر سنًا، وكشفت الهيئة التنظيمية أنها فرضت على الشبكة الاجتماعية غرامة قدرها 345 مليون يورو (368 مليون دولار) باعتبارها الهيئة التنظيمية التي يقع فيها المقر الرئيسي لـ TikTo وحيث يقع أول مركز بيانات لها .



وقامت لجنة حماية البيانات الأيرلندية بالتحقيق فيما إذا كانت TikTok قد التزمت بالتزاماتها المتعلقة بحماية الخصوصية للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا بين 31 يوليو و31 ديسمبر 2020.



وقالت الهيئة التنظيمية إنها وجدت أن TikTok يقوم بتعيين الملفات الشخصية للمستخدمين الأطفال أو المستخدمين الذين يندرجون ضمن الفئة العمرية المذكورة أعلاه وللعامة بشكل افتراضي، وهذا يعني أنه كان من السهل الوصول إلى معلوماتهم، خاصة وأن مقاطع الفيديو التي نشروها تم نشرها أيضًا بشكل افتراضي ويمكن لأي شخص التعليق عليها.



علاوة على ذلك، لم يقم TikTok بتمكين Duet and Stitch من الاشتراك في الميزات لحساباتهم، بحيث يمكن لأي شخص أخذ أجزاء من مقاطع الفيديو الخاصة بهم لإنشاء مقاطع جديدة.



بالإضافة إلى ذلك، وجدت الهيئة التنظيمية أن TikTok سمح بربط حسابات المستخدمين الأطفال مع المستخدمين البالغين، دون التحقق مما إذا كان هذا الشخص هو والديهم أو الوصي عليهم، حتى أنها سمحت للمستخدم البالغ بتمكين المراسلة المباشرة لكليهما، عندما لا تكون الميزة متاحة للمستخدم القاصر.



وفرض مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة (ICO) غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.75 مليون دولار) على TikTok في وقت سابق من هذا العام لإساءة استخدام بيانات الأطفال أيضًا، على وجه الدقة وجدت أن الخدمة سمحت لـ 1.4 مليون طفل في المملكة المتحدة بالتسجيل حتى عندما كانوا أقل من 13 عامًا.



ولم تثبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية ما إذا كان TikTok قد انتهك قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بالسماح للأطفال دون سن 13 عامًا بالتسجيل، ومع ذلك وجدت أن TikTok كان ينتهك اللائحة العامة لحماية البيانات لعدم تنفيذ التدابير المناسبة والسماح لأي شخص، بغض النظر عن عمره بما في ذلك الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أقل، بمشاهدة المحتوى على منصته.







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