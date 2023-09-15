Friday, 15 September 2023 11:02 GMT

مركبة ناسا تلتقط صورة لصخرة على شكل ثمرة الأفوكادو بالمريخ

9/15/2023 2:29:28 PM
(MENAFN- Youm7) التقطت المركبة الفضائية Perseverance
التابعة لناسا صورة جديدة لصخرة تشبه ثمرة الأفوكادو على سطح كوكب المري ، فمنذ هبوطها على الكوكب في 18 فبراير 2021، اجتازت المركبة فوهة جيزيرو على الكوكب بحثًا عن علامات الحياة القديمة.



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن من بين هذه الصور زوج من الصخور، والتي تشبه ثمرة الأفوكادو الناضجة المقطوعة إلى النصف.




يقع النصف المستدير رأسًا على عقب في مقدمة الصورة، بينما يبدو النصف الآخر به حفرة مميزة في وسطه، ويعكس السطح الوعر للصخر مظهر ثمر الأفوكادو.



كما تم التقاط الصورة الأخيرة باستخدام كاميرا Mastcam-Z الخاصة بـ Perseverance، والتي تتضمن زوجًا من الكاميرات الموجودة أعلى الصاري الذي يشبه رأس المركبة، حيث تم التقاطها في اليوم المريخي رقم 907 لمركبة المثابرة، وبمساعدة مروحية المريخ Ingenuity، التي تعمل ككشافة للمركبة الجوالة، تستكشف Perseverance حفرة Jezero Crater التي يبلغ عرضها 28 ميلاً (45 كيلومترًا).



ويعتقد العلماء أن هذه الفوهة استضافت بحيرة كبيرة ودلتا نهر منذ مليارات السنين، ومن بين الأهداف الرئيسية للمركبة هو توصيف البيئة القديمة وجمع العينات التي سيتم إعادتها إلى الأرض من خلال المهام المستقبلية.



يضيف هذا الاكتشاف الصخري الأخير إلى مجموعة المستكشف من الصخور ذات الأشكال الغريبة، ففي أغسطس، التقطت المركبة صورة لنتوء يشبه زعانف سمك القرش وصخرة مصاحبة تشبه مخلب السلطعون.




كما رصدت المركبة صخرة على شكل كعكة دائرية بها ثقب في وسطها في يونيو الماضي، والتي قال العلماء إنها قد تكون بقايا نيزك كبير سقط على الكوكب الأحمر.







MENAFN15092023000132011024ID1107078146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث