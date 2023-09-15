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أبل تصدر تحديثا لبرنامج Iphone 12 فى فرنسا لمعالجة مخاوف الإشعاع

9/15/2023 2:29:28 PM
(MENAFN- Youm7) تقول شركة Apple إنها ستصدر تحديثًا لبرنامج مالكي iPhone 12 في فرنسا، بعد أن أمر المنظمون بوقف مبيعات الهاتف بسبب مخاوف من أن الجهاز ينتهك حدود التعرض للإشعاع الصارمة.



وقالت شركة أبل في بيان لرويترز: "سنصدر تحديثًا للبرنامج للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب البروتوكول الذي يستخدمه المنظمون الفرنسيون، ونحن نتطلع إلى استمرار توفر iPhone 12 في فرنسا."



وأمر المنظمون الفرنسيون بحظر طرز iPhone 12 في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اختبار الهاتف ووجدوا أن معدل الامتصاص النوعي (SAR) – وهو مقدار التردد اللاسلكي الذي يتم امتصاصه في الجسم من الجهاز
يتجاوز حدود التعرض للإشعاع الأوروبية، وقالت بلجيكا إنها ستراجع النتائج الفرنسية ، وقالت ألمانيا وإيطاليا والمزيد من الدول إنها ستراقب الوضع.



وتم طرح iPhone 12 للبيع لأول مرة في أواخر عام 2020، لكن هيئة تنظيم ANFR الفرنسية أجرت اختبارات على أكثر من 140 هاتفًا مؤخرًا لضمان الالتزام بمعايير الإشعاع.



ورفضت شركة Apple هذه المزاعم وقالت: "يرتبط هذا ببروتوكول اختبار محدد يستخدمه المنظمون الفرنسيون وليس مصدر قلق يتعلق بالسلامة" مع iPhone 12 نفسه. يقول جان نويل بارو، وزير الشؤون الرقمية الفرنسي، في تصريح لرويترز : "تستعد الوكالة الوطنية للأبحاث (ANFR) لاختبار هذا التحديث بسرعة".



ظهرت المخاوف بشأن مستويات إشعاع iPhone 12 وحظر المبيعات الفرنسي في نفس اليوم الذي أعلنت فيه Apple عن هواتف iPhone 15 و iPhone 15 Pro الجديدة التي من المقرر إطلاقها في 22 سبتمبر.







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