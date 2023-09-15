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الكرملين يؤكد عدم توقيع أي اتفاق خلال زيارة زعيم كوريا الشمالية

9/15/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أنه لم يتم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحافيين «لم يتم توقيع أي اتفاق، لم يكن هذا مقررا»، فيما تشتبه الولايات المتحدة بأن روسيا تعتزم شراء أسلحة من بيونغ يانغ لدعم حربها على أوكرانيا، في مقابل سعي كوريا الشمالية لاكتساب تكنولوجيا لبرنامجيها النووي والصاروخي.
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن بلاده لن تنتهك أي اتفاقيات تتعلق بكوريا بعد اجتماعه مع كيم. وأضاف بوتين «كوريا جارة لنا، وعلينا، بطريقة أو بأخرى، أن نبني علاقات حسن جوار مع جيراننا».
وقالت موسكو، التي تدعم العقوبات ضد بيونغ يانغ، مرارا إنها ترغب في تعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية. وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن أي صفقات عسكرية بين بوتين وكيم ستنتهك عقوبات الأمم المتحدة على الشمال.

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