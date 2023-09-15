الكرملين يؤكد عدم توقيع أي اتفاق خلال زيارة زعيم كوريا الشمالية

الكرملين يؤكد عدم توقيع أي اتفاق خلال زيارة زعيم كوريا الشمالية
التاريخ
9/15/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة أنه لم يتم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحافيين «لم يتم توقيع أي اتفاق، لم يكن هذا مقررا»، فيما تشتبه الولايات المتحدة بأن روسيا تعتزم شراء أسلحة من بيونغ يانغ لدعم حربها على أوكرانيا، في مقابل سعي كوريا الشمالية لاكتساب تكنولوجيا لبرنامجيها النووي والصاروخي.
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن بلاده لن تنتهك أي اتفاقيات تتعلق بكوريا بعد اجتماعه مع كيم. وأضاف بوتين «كوريا جارة لنا، وعلينا، بطريقة أو بأخرى، أن نبني علاقات حسن جوار مع جيراننا».
وقالت موسكو، التي تدعم العقوبات ضد بيونغ يانغ، مرارا إنها ترغب في تعميق علاقاتها مع كوريا الشمالية. وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن أي صفقات عسكرية بين بوتين وكيم ستنتهك عقوبات الأمم المتحدة على الشمال.
MENAFN15092023000130011022ID1107078133
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