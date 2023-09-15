Friday, 15 September 2023 11:01 GMT

درنة الليبية تواجه الكوارث الطبيعية بعد 10 سنوات من المشاكل السياسية

9/15/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كانت مدينة درنة الليبية، التي دمرها الإعصار «دانيال» الذي ضرب سواحل البحر المتوسط، أقل قدرة بشكل خاص على الصمود أمام الكوارث بعد عشر سنوات من الفوضى، التي أوقفت الاستثمارات في البنية التحتية، وبعد سنوات من القتال في شوارعها.
وتعرضت درنة في شرق ليبيا للدمار عندما جرفت مياه الإعصار «دانيال» سدين وانهمر سيل عبر وسط المدينة وألقى بأحياء بأكملها في البحر.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت البنية التحتية المتداعية أو القرارات التي اتخذتها السلطات ساهمت في الكارثة والخسائر الفادحة في الأرواح التي تقدر بالآلاف، لكن المخاطر التي تواجه المدينة تم الكشف عنها قبل وقت طويل من وقوع الكارثة.
وقال أحد الأكاديميين، الذي نشر بحثا في عام 2022، إن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في الوادي، وهو عبارة عن مجرى نهر جاف في العادة، وحث على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري.
وكتب عبدالونيس عاشور، الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار الليبية، «إذا حدث فيضان ضخم، ستكون النتيجة كارثية على سكان الوادي والمدينة».
من جانبهم، قال السكان، الذين انعدمت لديهم الثقة في أي سلطة منذ فترة طويلة بسبب سنوات من القتال والنزاعات، إنه كانت هناك حالة من الارتباك بشأن كيفية التعامل مع الأزمة عندما أغرق الإعصار «دانيال» المنطقة.
وقال ساكن يدعى مصطفى سالم لـ «رويترز»: «بعض المناطق تلقت تعليمات بالإخلاء لكن بعض الأشخاص لم يستجيبوا»، ولم يذكر تفاصيل عن الجهة التي أرسلت التعليمات.
وتعاني ليبيا من عدم وجود حكومة ذات سلطة تشمل البلاد بالكامل منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وقسمت الفصائل المتناحرة البلاد، وتنافست المدن فيما بينها.
وبعد عام 2014، انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، ولاتزال ليبيا منقسمة سياسيا رغم وقف إطلاق النار منذ عام 2020، ورغم بعض الجهود المبذولة لتوحيد البلاد.
وقال تيم إيتون من «تشاتام هاوس» في لندن إنه من بين المشاكل الوطنية والمشاكل المحلية «يبدو الأمر وكأن درنة هي واحدة من أقل المناطق استعدادا للتعامل مع مثل هذه المأساة».
ولم تنج سوى أماكن قليلة في ليبيا من الصراع الذي اجتاح البلاد بأكملها، لكن درنة تضررت بشدة بشكل خاص من القتال منذ عام 2014 واستيلاء مسلحي تنظيم «داعش» عليها قبل أن تطردهم جماعات مسلحة منافسة بعد ذلك.

MENAFN15092023000130011022ID1107078132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث