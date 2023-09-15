لماذا يفتح الجمهوريون ملف عزل بايدن الآن؟

ما الإجراءات؟

ينص الدستور الأميركي على أن بإمكان الكونغرس عزل الرئيس في حالات «الخيانة أو غير ذلك من الجرائم والجنح الكبرى».

ويقود عزل الرئيس في مجلس النواب (المعادل سياسيا لتوجيه اتهامات جنائية) إلى «محاكمة» من قبل مجلس الشيوخ.

وتتم هذه العملية على مرحلتين: في المرحلة الأولى يجري أعضاء مجلس النواب تصويتا بأغلبية بسيطة على مواد العزل التي تفصل التهم الموجهة للرئيس.

وفي حال إقرارها، يحاكم مجلس الشيوخ الرئيس، وفي نهاية الجلسة يصوت أعضاء المجلس البالغ عددهم مئة على كل مادة. وتتطلب الإدانة أغلبية الثلثين وفي هذه الحالة، يكون العزل تلقائيا ونهائيا، وإلا، تتم تبرئة الرئيس.

ولم يسبق أن أقيل أي رئيس من منصبه جراء عزله. وعندما كان دونالد ترامب في السلطة، أقر مجلس النواب مواد العزل في 2019 ومرة أخرى في 2021. وبرأه مجلس الشيوخ في المرتين.

والآن، يهيمن الديموقراطيون على مجلس الشيوخ ما يعني أن عزل بايدن مستبعدا.

لماذا الآن؟

ضغط الجناح المدافع عن الرئيس السابق دونالد ترامب في الحزب الجمهوري من أجل عزل الرئيس جو بايدن منذ انتخابه في 2020.

وبعدما حصلوا على الغالبية في مجلس النواب، أكد النواب الجمهوريون بأن لديهم «شبهات خطيرة وذات مصداقية» حيال ترامب، وفق ما يقول رئيس المجلس كيڤن مكارثي الآن.

واستعاد مكارثي منصبه في يناير الماضي عن طريق سلسلة اتفاقيات أبرمها مع نواب من اليمين المتشدد.

وقال الخبير السياسي لاري ساباتو لـ «فرانس برس» إن «مكارثي يقوم بذلك (أي فتح تحقيق لإمكانية عزل بايدن) لسبب بسيط جدا: ما لم يفعل، فسيتم استبداله كرئيس لمجلس النواب».

بدورهم، يرى الديموقراطيون ان أي تحقيق يرمي للعزل سيفسح المجال لترامب لتحويل مجلس النواب إلى أداة في مسعاه للفوز في انتخابات 2024 الرئاسية.

ومن شأن تحقيق يرمي للعزل في هذا التوقيت أن يصرف الأنظار عن المشاكل القانونية الهائلة التي تثقل كاهل ترامب، علما أنه يواجه 91 تهمة جنائية ستنظر فيها أربع محاكمات خلال العام المقبل.