العلاقة مع طهران أكثر إرباكا لواشنطن بعد عام على الاحتجاجات

أكثر تشدداً من أوباما

توفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر 2022 بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة من قبل القيادة الدينية على النساء.

وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت شهورا وقتل فيها المئات، لتشكل أكبر تهديد للجمهورية الإسلامية التي تأسست بعد سقوط الشاه ذي التوجهات الغربية عام 1979.

وأشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان علنا إلى أن إعادة إحياء الاتفاق النووي كان أمرا مطروحا في سبتمبر الماضي قبل اندلاع الاحتجاجات.

وصدرت تصريحات قوية عن إدارة بايدن دعما للاحتجاجات التي قادتها النساء واتخذت خطوات شملت فرض عقوبات على شرطة الأخلاق.

شكل ذلك تباينا لافتا مع رد الفعل المتحفظ الذي صدر عن أوباما على احتجاجات 2009 في إيران التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل، وهو موقف أعرب الرئيس السابق لاحقا عن أسفه عليه قائلا إن هدفه تمثل بعدم إفساح مجال لطهران لتصوير المتظاهرين على أنهم دمى في أيدي الغرب.

لكن في تصريحات مسجلة العام الماضي وجهها إلى الجالية الإيرانية في الخارج، قال بايدن إنه لن يعلن رسميا موت خطة العمل الشاملة المشتركة، ملمحا إلى أن الإبقاء عليها وإن كان على الورق مازال أمرا مفيدا، فيما لم يصدر أي تعليق عن الولايات المتحدة بشأن تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز تلك التي يسمح بها اتفاق 2015.

وأفاد المدير المؤسس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا «من الواضح بأن كل ما يريده فريق بايدن هو منع تحول مسألة إيران إلى أزمة».

وتابع أن «الرئيس بايدن وفريقه منشغلون بأوكرانيا والصين».

ولفت إلى أن بايدن اختار «اتفاقا غير معلن» يتمثل بتطبيق أقل صرامة للعقوبات مقابل اتخاذ إيران نهجا يقوم على المواجهة بشكل أقل.

وقال فاتانكا إنه بخلاف الإدارات السابقة «لا أحد في إدارة بايدن، على حد علمي، لديه أي أوهام عن تغيير كبير من نوع ما في إيران».