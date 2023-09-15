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العلاقة مع طهران أكثر إرباكا لواشنطن بعد عام على الاحتجاجات

9/15/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لطالما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في التعامل مع إيران، لكن العلاقة ازدادت تعقيدا بعد موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني قبل عام.
وهاجم الجمهوريون الرئيس جو بايدن لموافقته بالتزامن تقريبا مع ذكرى الحركة الاحتجاجية على اتفاق يفرج عن عائدات نفطية إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار مقابل إعادة خمسة سجناء أميركيين.
يؤكد مسؤولون وديبلوماسيون أن الإدارة الأميركية لا ترى بدائل كثيرة للتواصل مع الجمهورية الإسلامية، في ظل احتمال إعادة إطلاق المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن قلة هم من يتوقعون أن يستثمر بايدن سياسيا من أجل التوصل إلى اتفاق جديد جوهري مع الدولة المعادية لواشنطن وإسرائيل.
وأفاد بايدن نفسه، في تصريحات التقطتها الكاميرات خلال تجمع انتخابي، بأن اتفاق 2015 النووي المعروف رسميا بـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» الذي أبرمه باراك أوباما وتخلى عنه دونالد ترامب قبل أن تقضي إدارة بايدن شهورا وهي تحاول التفاوض لإعادة إحيائه، بات «في حكم الميت».
وقالت الخبيرة في الشأن الإيراني لدى «المجلس الأطلسي» هولي داغرز إن «إيران لطالما كانت موضوعا مثيرا للاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة».
وتابعت «لكن حدثين يتمثلان بتزويد طهران روسيا بمسيرات مسلحة من أجل حربها في أوكرانيا والاحتجاجات المتواصلة ضد المؤسسة (الحاكمة) بعد عملية قتل مهسا جينا أميني جعلت ملف طهران ساما سياسيا».
وأضافت «لا يعني ذلك أن الديبلوماسية ـ مثل اتفاق الرهائن الحالي ـ غير ممكنة، لكن تسويق اتفاقية تاريخية جديدة مثل خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، بالنسبة لطرفي الطيف السياسي الأميركي (أي للديموقراطيين وللجمهوريين)، نظرا لأحداث العام الماضي».
وأكد ديبلوماسي مقره واشنطن أن «آخر أمر يريده بايدن هو تركيز حملته العام المقبل على إيران».

أكثر تشدداً من أوباما
توفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر 2022 بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة من قبل القيادة الدينية على النساء.
وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت شهورا وقتل فيها المئات، لتشكل أكبر تهديد للجمهورية الإسلامية التي تأسست بعد سقوط الشاه ذي التوجهات الغربية عام 1979.
وأشار وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان علنا إلى أن إعادة إحياء الاتفاق النووي كان أمرا مطروحا في سبتمبر الماضي قبل اندلاع الاحتجاجات.
وصدرت تصريحات قوية عن إدارة بايدن دعما للاحتجاجات التي قادتها النساء واتخذت خطوات شملت فرض عقوبات على شرطة الأخلاق.
شكل ذلك تباينا لافتا مع رد الفعل المتحفظ الذي صدر عن أوباما على احتجاجات 2009 في إيران التي أعقبت انتخابات مثيرة للجدل، وهو موقف أعرب الرئيس السابق لاحقا عن أسفه عليه قائلا إن هدفه تمثل بعدم إفساح مجال لطهران لتصوير المتظاهرين على أنهم دمى في أيدي الغرب.
لكن في تصريحات مسجلة العام الماضي وجهها إلى الجالية الإيرانية في الخارج، قال بايدن إنه لن يعلن رسميا موت خطة العمل الشاملة المشتركة، ملمحا إلى أن الإبقاء عليها وإن كان على الورق مازال أمرا مفيدا، فيما لم يصدر أي تعليق عن الولايات المتحدة بشأن تخصيب إيران اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز تلك التي يسمح بها اتفاق 2015.
وأفاد المدير المؤسس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا «من الواضح بأن كل ما يريده فريق بايدن هو منع تحول مسألة إيران إلى أزمة».
وتابع أن «الرئيس بايدن وفريقه منشغلون بأوكرانيا والصين».
ولفت إلى أن بايدن اختار «اتفاقا غير معلن» يتمثل بتطبيق أقل صرامة للعقوبات مقابل اتخاذ إيران نهجا يقوم على المواجهة بشكل أقل.
وقال فاتانكا إنه بخلاف الإدارات السابقة «لا أحد في إدارة بايدن، على حد علمي، لديه أي أوهام عن تغيير كبير من نوع ما في إيران».

لا خيار غير المحادثات؟
وذكر فاتانكا أن الاحتجاجات دفعت بايدن لتجميد مواقفه إلى أن يتبين عدم وجود بديل واضح في إيران.
وأكد مدير مشروع إيران لدى مجموعة الأزمات الدولية علي فائز بأن الاحتجاجات جعلت التواصل العام الماضي «ساما تماما» بالنسبة لإدارة بايدن والأوروبيين على حد سواء.
لكنه يعتقد أن إدارة بايدن ستسعى لمزيد من المحادثات، على الأرجح في الأسابيع المقبلة، فيما تبدو الديبلوماسية الطريقة المثلى للتعامل مع طهران وإن كان إبرام اتفاق كبير أمرا غير واقعي.
وأوضح فائز أنه «في نهاية المطاف، كان هذا النظام قاتلا عام 2015 أيضا»، عندما أبرمت معه اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة.
وشدد على أنه «لا يمكن الوثوق بامتلاك نظام أصاب مئات المتظاهرين بالعمى باستخدام الرصاص المطاطي، لأسلحة نووية»، لكنه أقر بأنه «لا خيار آخر (أمام بايدن) غير التعامل» معه.

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