النيجر تلغي ألف جواز سفر ديبلوماسي لمقربين من نظام الرئيس بازوم

وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية إن وزارة الخارجية أعلنت عن إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجهتها إلى بعثاتها الديبلوماسية في الخارج.

وتضمنت الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي «قائمة بجوازات السفر الديبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها».

وأوضحت الوزارة أن جوازات السفر الديبلوماسية الملغاة يزيد عددها على 990 جوازا ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون في كل من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وحوالي 50 من هذه الجوازات منحت لأجانب من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك وآخرون من جنسيات غرب أفريقية.

من جهة أخرى، استأنفت الولايات المتحدة طلعاتها الجوية الاستطلاعية فوق النيجر بعد توقفها في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، لكن أنشطة أخرى لاتزال متوقفة.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا: «يمكننا أن نؤكد أن القوات الأميركية في النيجر بدأت طلعات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع لرصد أي تهديدات بغرض حماية القوات».

وقالت: «لقد حصلنا على موافقات من السلطات المختصة»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة تحتفظ على الدوام بالحق في إجراء عمليات لحماية قواتنا وأفرادنا، إذا اقتضى الأمر».

وأضافت المتحدثة إنه في حين استؤنفت الطلعات الجوية، لم تستأنف أنشطة أخرى مع القوات النيجرية على غرار التدريبات الأمنية والتعاون في مكافحة الإرهاب، وهي نواح رئيسية في الجهود الأميركية لمساعدة منطقة الساحل في محاربة الجماعات الجهادية.