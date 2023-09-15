بايدن يؤكد وقوف واشنطن إلى جانب الإيرانيين في ذكرى وفاة مهسا أميني

وقال بايدن في بيان: «بينما نستذكر وفاة مهسا المأسوية، نشدد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمتها».

وتابع: «سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرة الإيرانيين على الدفاع عن مستقبلهم».

وأكد أن الولايات المتحدة ستعلن «عن عقوبات إضافية تستهدف بعض منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ».

وتوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر العام الماضي بعد توقيفها في طهران بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد تحت شعار «امرأة، حياة، حرية».

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت 25 مسؤولا إيرانية إضافيا و3 منصات إعلامية وشركة أبحاث على قائمتها السوداء للعقوبات، مشيرة إلى ارتباطها جميعا بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني.

ومعظم المستهدفين قادة إقليميون من قوة الشرطة الوطنية والحرس الثوري.

كما فرضت عقوبات على غلام علي محمدي الذي يرأس منظمة السجون الإيرانية وقالت وزارة الخزانة إنه يشرف على انتهاكات لحقوق الإنسان تعد الأكثر خطورة بما فيها التعذيب والاغتصاب.

وأدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي «برس تي في» ووكالة تسنيم الإخبارية ووكالة فارس الإخبارية على قائمة العقوبات.

أما «شركة لأبحاث الإنترنت» فتشير إلى شركة تساعد الحكومة على مراقبة الإنترنت.

وذكرت وزارة الخزانة بأن الشركة «تعمل جنبا إلى جنب مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية.. وتوسع قدرة النظام على القمع».

وأفاد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بأن عقوبات واشنطن فرضت بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا «وشركاء آخرين يفرضون عقوبات أيضا».

وأفي سياق متصل، علنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الثقافة ورئيس بلدية طهران عشية الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن العقوبات «تتركز على صناع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران».

وتطول العقوبات بشكل خاص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن «بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني المأساوية على أيدي شرطة الأخلاق الإيرانية، أثني على شجاعة المرأة الإيرانية وهي تواصل النضال من أجل الحريات الأساسية».