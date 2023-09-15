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علماء يكتشفون أحد ألغاز مرض الخرف

9/15/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت هيئة الـ(بي بي سي) البريطانية، بأن علماء في المملكة المتحدة وبلجيكا يعتقدون أنهم اكتشفوا أحد ألغاز مرض الخرف (الزهايمر)، وأنهم توصلوا إلى كيفية موت خلايا الدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.
وأضافت الهيئة أن الأسباب كانت لعقود من الزمن مصدر نقاش علمي، لكن الفريق، في مقال بمجلة "ساينس"، ربط بين البروتينات غير الطبيعية التي تتراكم في الدماغ وموت الخلايا أو انتحارها.
ووصفت النتائج بأنها رائعة و مثيرة لأنها تقدم أفكارا جديدة تساعد في علاج المرض.
وقال البروفيسور بارت دي ستروبر، من معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة، لـ(بي بي سي) "هذه نتيجة مهمة ومثيرة للاهتمام للغاية"، مضيفًا "لأول مرة نحصل على دليل حول كيفية وسبب موت الخلايا العصبية لمرضى الزهايمر. لقد كان هناك الكثير من التكهنات لمدة 30 إلى 40 عامًا، لكن لم يتمكن أحد من تحديد الآليات بدقة".



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