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العالم يحتفل باليوم الدولي للديمقراطية

9/15/2023 2:27:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن الشباب - الذين اختارتهم الأمم المتحدة لهذا العام للتركيز على دورهم في تعزيز الديمقراطية – يحظون في الأردن بالتمكين الفعلي وفرص المشاركة في الحياة العامة.
وأضاف المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، إن الديمقراطية تعد منهج حياة وأسلوب تنشئة، معربا عن تثمينه لإدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية. وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في 15 أيلول من كل عام 9/15/2023، ويُركّز موضوع هذا العام على "تمكين الجيل القادم باعتبارهم عماد المستقبل"، والدور الذي يلعبه الشباب في تعزيز الديمقراطية وضمان مشاركتهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم، كما أعلنت عن ذلك الأمم المتحدة في سياق احتفالها بهذا اليوم.
وفي هذا الإطار يؤكد المركز على أن المنظومة التشريعية الوطنية تضمنت الثوابت والمبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الأردنية، وفي مقدمتها الدستور الأردني والقوانين الناظمة للحياة السياسية وأبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب.
كما يؤكد المركز على أن الاردن خطى خطوات ثابتة بالتزامن مع مئويته الثانية عبر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في العام 2021 التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد اللّه الثاني المعظم عبر تشكيل لجنة ملكية وضعت قاعدة متينة للارتقاء بواقع الحياة السياسية في الأردن والتأسيس لمرحلة متقدمة في الحياة السياسية، بحيث يصبح العمل الحزبي البرامجي التعددي المتدرّج جزءاً أساسياً من النظام السياسي الأردني.
وقد حظي الشباب - الذين اختارتهم الأمم المتحدة لهذا العام للتركيز على دورهم في تعزيز الديمقراطية - على وجه الخصوص بالتمكين الفعلي وتوفير فرص المشاركة والتمثيل عبر إقرار ضمانات تشريعية تكفل التمكين الفعلي لممارسة الحقوق المكفولة بالدستور، حيث خفّض سن الترشح إلى (25) عاماً بدلاً من (30) عاماً، مع اشتراط أن تضم القوائم الحزبية شابا أو شابة يقل عمره/ها عن (35) عاماً ضمن أول خمسة مترشحين .
وامتثالا للدستور الذي أكد على ان تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، جاء التمكين السياسيّ للمرأة، ضمن قانون الانتخاب بما في ذلك ضمان وجود امرأة في الترتيب المتقدم في القائمة، إضافةً إلى ما تضمّنه قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 من اشتراط التمثيل التمكينيّ للمرأة بنسبة لا تقل عن (20%) من عدد المؤسسين للأحزاب وهو الأمر الذي نص عليه القانون كذلك للشباب.
كما يؤكد المركز على أن الديمقراطية تعد منهج حياة وأسلوب تنشئة، وهنا يثمن ما تم من إدماج لمفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية التي من شأنها المساهمة في توجيه التعليم نحو البناء المتكامل للشخصية الإنسانية التي تؤمن بالتعددية واحترام الآراء وقبول الآخر.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المركز على أهمية المنجزات المتحققة في هذا الإطار، يشير إلى ضرورة التوعية والتثقيف بالقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والاحزاب والفرص المتاحة كمرشحين وناخبين ومشاركين في الأحزاب بما يعزز الثقة بالبيئة التشريعية ويمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة للوصول إلى برلمان قائم على البرامجية والتعددية السياسية.
وفي الختام، يؤكد المركز على ان دور الديمقراطية في السير والمضي قدما نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد وهي الأهداف التي يبذل الأردن جهودا كبيرة لتحقيقها وتجاوز اية تحديات بشأنها. كما يؤكد في الوقت ذاته على أهمية الانخراط في الشؤون العامة تحقيقاً للمواطنة الفاعلة من قبل الأطراف كافة.




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