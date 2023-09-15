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حماية الصحفيين ومعهد الجزيرة للإعلام يطلقان دورة بناء القصة الرقمية

9/15/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت اليوم الجمعة الموافق 15/9/2023 الدورة التدريبية التي تحمل عنوان "بناء القصة الرقمية" والتي ينظمها مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون والشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام، ومنصة +AJ.
وتأتي هذه الدورة التدريبية على هامش "ملتقى الإعلام والاتصال" الذي تبدأ أعماله يوم الأحد 17/9/2023 ويستمر إلى يوم الثلاثاء 19/9/2023.
الدورة التدريبية تركز على تعزيز وتطوير الإلمام بخصائص المنصات الرقمية المتعددة، وفهم جمهور المنصات وتحديد احتياجاته، وبناء السكريبت لقصص المنصات الرقمية، بإلإضافة إلى الإنتاج الفني والإبداعي للقصة.
وثمن الزميل نضال منصور، مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين، الشراكة المثمرة مع شبكة الجزيرة الإعلامية، موضحا أن هذه الدورة التدريبية تأتي قبل يومين من بدء أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الذي يسلط الضوء على على واقع الإعلام ومستقبله في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي، وتأثيره وتأثره بمنصات التواصل الاجتماعي.
ويتولى التدريب، المدرب عامر السيد عمر، المدرب في منصة +AJ التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية.
يشارك بالدورة 21 مشاركاً ومشاركة يمثلون طيفاً واسعاً من الصحفيين والصحفيات، والناشطين والناشطات على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من طلاب وطالبات كليات الإعلام والصحافة في الجامعات الأردنية.



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