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بمشاركة أردنية.. اختتام فعاليات تمرين النجم الساطع 2023 في مصر

9/15/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتمت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، أمس الخميس، فعاليات تمرين النجم الساطع المشترك بحضور رئيس أركان الجيش المصري، والمساعد للعمليات والتدريب في القيادة العامة للقوات المسلحة.
وهدف التمرين الذي استمر ١٤ يوماً إلى تعزيز العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين القوات المسلحة الأردنية والقوات الشقيقة والصديقة المشاركة، وتبادل الخبرات، وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة للأعمال الإرهابية التقليدية وغير التقليدية.
واشتمل التمرين على تطبيقات عملياتية وتعبوية مختلفة، في مكافحة المجموعات الإرهابية المنظمة وتحرير الرهائن، القتال في المناطق المبنية، اقتحام السفن المشتبه بها، عمليات الإغارة والاقتحام، الإنزال بالحبل من الطائرات العامودية، الإنزال المظلي لتطويق الأهداف، وتهيئة الظروف المناسبة لقوة الهجوم الرئيسة، وبإسناد من الطائرات العمودية وطائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة نوع F16.
حضر التمرين عدد من كبار الضباط في الجيوش المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين في جمهورية مصر العربية الشقيقة.



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