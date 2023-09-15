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تشم رائحة الأحياء تحت الركام بالمغرب.. مهمة كتيبة أتت من أوروبا

9/15/2023 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رغم مرور نحو أسبوع على زلزال المغرب فإن بعض المفجوعين ما زال يحدوهم الأمل في العثور على ذويهم تحت الأنقاض.
لذا تعمل كتيبة من الكلاب البوليسية التي جاءت خصيصا من أوروبا للمساعدة في اكتشاف أي علامات حياة تحت الركام.
"كيليان"
أبرز تلك الكلاب المدربة على مهمات البحث عن ناجين بين ركام الزلازل، كيليان، الكلب السويدي الذي دأب على مثل هذه المهام.
هذا الكلب من فصيلة "غولدن ريتريفر"، ويعيش في السويد لكنه يسافر كثيرا حول العالم لأداء مهام استثنائية.





أنقذ 18 شخصاً
موقع الإذاعة الأميركية العامة "أن بي آر" سلط الضوء على كلاب البحث تحت الأنقاض التي انتقلت للمغرب بعد الزلزال المدمر، وخص بالذكر "كيليان" الذي قال مرافقوه إنه تمكن من العثور على نحو 18 شخصا حيا تحت الأنقاض خلال الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا.

يشم رائحة الأحياء
ففي إحدى القرى المنكوبة، تتوقف الجرافات وآلات قلب الركام بين الحين والآخر ليتقدم كيليان الذي يرتدي حذاء خاصا يقيه من الأذى ليحاول شم أي رائحة حياة.
يتجمع الناجون وعمال الإنقاذ والصحافيون الأجانب حوله، بينما يدور الكلب حول الحطام، لكنه لا ينذر بأي شيء إلا عندما يشعر بوجود أحدهم على قيد الحياة.
حصيلة الضحايا
وبلغ عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب مراكش ليل الثامن إلى التاسع من سبتمبر، 2946 قتيلا و5674 جريحا، وفق آخر حصيلة رسمية صدرت مساء الأربعاء.
ووقع الزلزال ليل الجمعة السبت، وكان بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، وهو أقوى هزّة يتم قياسها في المغرب على الإطلاق.-(وكالات)



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