القوقازي يتغلب على الكتة بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

القوقازي يتغلب على الكتة بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد
التاريخ
9/15/2023 2:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حقق فريق القوقازي فوزا كبيرا بتغلبه على فريق الكتة بنتيجة 34-22 في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
ورفع فريق القوقازي رصيده إلى 4 نقاط، وبقي رصيد فريق الكتة 6 نقاط، في الوقت الذي يلتقي فيه فريقا كفرسوم ويرموك الشونة يوم الثلاثاء المقبل في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وتقام هذه المرحلة وفق نظام الدوري المجزأ.
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