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القوقازي يتغلب على الكتة بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

9/15/2023 2:26:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - حقق فريق القوقازي فوزا كبيرا بتغلبه على فريق الكتة بنتيجة 34-22 في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
ورفع فريق القوقازي رصيده إلى 4 نقاط، وبقي رصيد فريق الكتة 6 نقاط، في الوقت الذي يلتقي فيه فريقا كفرسوم ويرموك الشونة يوم الثلاثاء المقبل في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وتقام هذه المرحلة وفق نظام الدوري المجزأ.



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