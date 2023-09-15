الجليل وسحاب يكتفيان بالتعادل بدوري المحترفين
التاريخ
9/15/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- اكتفى فريقا الجليل وسحاب بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.
ووضع اللاعب المغربي نبيل خرشاش فريقه الجليل بالمقدمة عند الدقيقة 28 بتسجيله الهدف الأول، قبل أن يعدل لاعب سحاب حمزة الصيفي النتيجة لفريقه عند الدقيقة 35.
ورفع الجليل رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة وبقائه في المركز التاسع، فيما رفع سحاب رصيده إلى النقطة السادسة وفي المركز الخامس.
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