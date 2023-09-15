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الجليل وسحاب يكتفيان بالتعادل بدوري المحترفين

9/15/2023 2:26:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- اكتفى فريقا الجليل وسحاب بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ووضع اللاعب المغربي نبيل خرشاش فريقه الجليل بالمقدمة عند الدقيقة 28 بتسجيله الهدف الأول، قبل أن يعدل لاعب سحاب حمزة الصيفي النتيجة لفريقه عند الدقيقة 35.

ورفع الجليل رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة وبقائه في المركز التاسع، فيما رفع سحاب رصيده إلى النقطة السادسة وفي المركز الخامس.



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