الطائرة الشاطئية تتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة سورية

الطائرة الشاطئية تتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة سورية
التاريخ
9/15/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تأهل المنتخبان الوطنيان (أ و ب) للكرة الطائرة الشاطئية، إلى الدور قبل النهائي لبطولة سورية الدولية الودية، المقامة حاليا في مدينة اللاذقية السورية.
وجاء تأهل المنتخب الوطني (أ) والذي ضم اللاعبين أحمد العواملة وراشد العلوان بعد أن حقق الفوز في دور المجموعات على منتخبي سوريا (أ) وفلسطين، بينما جاء تأهل المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبين ياسر مجاهد وخالد أبو مشرف بعد أن حقق الفوز في دور المجموعات على منتخب سوربا (ب).
ويقام الدور قبل النهائي للبطولة يوم غد السبت، حيث يلتقي المنتخب الوطني (أ) مع المنتخب اللبناني (ب)، ويلتقي المنتخب الوطني (ب) مع المنتخب اللبناني (أ)، والمنتخبان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية.
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