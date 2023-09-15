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الطائرة الشاطئية تتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة سورية

9/15/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تأهل المنتخبان الوطنيان (أ و ب) للكرة الطائرة الشاطئية، إلى الدور قبل النهائي لبطولة سورية الدولية الودية، المقامة حاليا في مدينة اللاذقية السورية.
وجاء تأهل المنتخب الوطني (أ) والذي ضم اللاعبين أحمد العواملة وراشد العلوان بعد أن حقق الفوز في دور المجموعات على منتخبي سوريا (أ) وفلسطين، بينما جاء تأهل المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبين ياسر مجاهد وخالد أبو مشرف بعد أن حقق الفوز في دور المجموعات على منتخب سوربا (ب).
ويقام الدور قبل النهائي للبطولة يوم غد السبت، حيث يلتقي المنتخب الوطني (أ) مع المنتخب اللبناني (ب)، ويلتقي المنتخب الوطني (ب) مع المنتخب اللبناني (أ)، والمنتخبان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية.



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