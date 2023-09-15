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النصر يفرض التعادل على الأرثوذكسي بدوري المحترفات

9/15/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- فرض فريق النصر نتيجة التعادل على الأرثوذكسي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم.

وافتتح النصر النتيجة عند الدقيقة 32 عبر اللاعبة فريدريكا توركودزور، قبل أن يقلب الأرثوذكسي الطاولة بتسجيله هدفين عبر رحمة جافارو ولونا المومني عند الدقيقتين 35 و43، ليعدل النصر الكفة عبر رزان الزاغة عند الدقيقة 58.

ورفع الأرثوذكسي رصيده من النقاط إلى النقطة 23 بعد ضمانه الوصافة في وقت سابق، فيما بقي النصر رابعا برصيد 14 نقطة.

وحصلت لاعبة النصر رزان الزاغة على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بحسب اختيار اللجنة الفنية من اتحاد الكرة.



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