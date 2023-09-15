النصر يفرض التعادل على الأرثوذكسي بدوري المحترفات

النصر يفرض التعادل على الأرثوذكسي بدوري المحترفات
التاريخ
9/15/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- فرض فريق النصر نتيجة التعادل على الأرثوذكسي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم.
وافتتح النصر النتيجة عند الدقيقة 32 عبر اللاعبة فريدريكا توركودزور، قبل أن يقلب الأرثوذكسي الطاولة بتسجيله هدفين عبر رحمة جافارو ولونا المومني عند الدقيقتين 35 و43، ليعدل النصر الكفة عبر رزان الزاغة عند الدقيقة 58.
ورفع الأرثوذكسي رصيده من النقاط إلى النقطة 23 بعد ضمانه الوصافة في وقت سابق، فيما بقي النصر رابعا برصيد 14 نقطة.
وحصلت لاعبة النصر رزان الزاغة على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بحسب اختيار اللجنة الفنية من اتحاد الكرة.
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