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مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون

9/15/2023 2:25:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب عدد من المزارعين وأبناء محافظة عجلون، الجهات المعنية من لجان الصحة والسلامة العامة والزراعة، بتكثيف الجولات الرقابية على المعاصر قبيل موسم الزيتون.
وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أهمية التأكد من جاهزية المعاصر ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية لضمان الحصول على منتج جيد من زيت الزيتون.
ودعا المزارع محمد الشويات إلى إعطاء هذا الموضوع أهمية كون موسم الزيتون ينتظره العديد من أبناء المحافظة وأصحاب المزارع؛ لأنه يشكل مصدر رزق لهم ولأسرهم، الأمر الذي يستدعي مراقبة المعاصر لتقدم خدماتها للمزارعين وإنتاج كميات جيده من زيت الزيتون.
وأشار عضو مجموعة "البيئة تجمعنا" فخري عنيزات، إلى أهمية عدم التهاون مع أصحاب المعاصر المخالفة والتي قد تتعرض للتلوث نتيجة لتراكم الجفت والزيبار، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس حسين الخالدي، إن المحافظة تمتاز بطبيعتها الزراعية، حيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون نحو 87 ألف دونم، مبينا أن اللجان الرقابية في المديرية، باشرت بتنفيذ جولات رقابية ميدانية على المعاصر، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الزيتون وشروط الصحة والسلامة العامة.
وبين أن كميات إنتاج زيت الزيتون المتوقعة لهذا العام 28 ألف طن في عجلون القصبة وكفرنجة، مشيرا إلى أهمية هذا الموسم للمزارعين، حيث يوفر لهم دخلًا جيدًا ويحسن من أوضاعهم الاقتصادية.



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