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125 ألف % ارتفاع الصادرات الزراعية في 6 أعوام

9/15/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت 10 عوامل رئيسة في تحقيق ناتج زراعي مرتفع في المملكة صاحبه ارتفاع في صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة وصلت إلى 125 ألف % خلال الأعوام الـ6 الأخيرة، وبلغت قيمتها في العام الميلادي المنصرم 17 مليار ريال.
وقاد تلك الزيادة في الصادرات الزراعية قطاع التمور، واستفاد ذلك الناتج من عدة عوامل، منها تبني إستراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، والاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية، وطرح فرص استثمارية لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية؛ لرفع الجودة الإنتاجية، وتوفير الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم خدمات تسويقية، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات، وتحسين جودة التمور، وتنفيذ أبحاث زراعية للوصول إلى منتج أكثر جودة.
الأسواق الدولية
أكد رئيس جمعية المصدرين الصناعيين عمر الراجح لـ((الوطن)) أهمية الصادرات غير النفطية في تنوع مصادر الدخل، ورفد الاقتصاد الوطني، وزيادة معدل نموه، وقال ((عملت المملكة ضمن رؤية 2030 على مجموعة مبادرات وبرامج ومشاريع تدعم المصدرين للنفاذ إلى الأسواق الدولية، وتعزيز الصادرات الوطنية، مشيرًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد أسهم في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية بالوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، وتمكين العملاء والمؤسسات المالية من إجراء عمليّات التصدير من خلال توفير المنتجات والخدمات المناسبة لهم وبناء الشراكات الفعالة.
تحفيز الصادرات
أوضح الراجح، أن من البرامج الداعمة للمصدرين التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج تحفيز الصادرات السعودية، والذي يقدم مجموعة من الحوافز المتوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.
وتطرق رئيس جمعية المصدرين الصناعيين، إلى قطاع التمور، كأحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، حيث حققت المملكة اكتفاءً ذاتيًا من التمور فاقت نسبته 125%، وتجاوزت كميات إنتاجه 1.54 مليون طن سنويًا؛ مما أسهم في ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة 5.4% عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إلى مليار و280 مليون ريال.
انفجار اقتصادي
بيّن رئيس تجار التمور في الأحساء ((المعتمد من أمانة الأحساء)) عبدالحميد الحليبي، أن هناك انفتاحًا على صادرات التمور، نتيجة الاحتقان في جائحة كورونا ((3 أعوام))، وقد جاعت الأسواق الدولية من التمور السعودية في تلك الفترة، إذ كان التصدير للتمور قليل في الجائحة، وأقل فرص ومحدود التصدير، لصعوبة سفر التجار في الجائحة، وتعطل بعض الصفقات من التنفيذ، أو تنفيذ بكميات بسيطة، وبعد تلك الأزمة، حدث انفجار اقتصادي في تصدير التمور السعودية إلى الخارج، ووصول التمور إلى دول جديدة، لافتًا إلى قيام تعاون كبير بين السعوديين المقيمين في دول العالم، والمصدرين في السعودية، لاعتبارات عدة من بينها الثقة، والتواصل كأقارب أو كأصحاب، والتعاون قائم على التعريف بالتمور والتسويق وهي وسيلة جيدة، بدأ كثير من المقيمين في تلك الدول التنبه لها، إضافة إلى التسهيلات من هيئة الصادرات، والدعم والتشجيع من الحكومة السعودية، ووجود أصناف تنفرد بها المملكة فقط، وقبول الناس لأصناف تمور السعودية في جميع أنحاء العالم لجودتها وسرعة وقوة التصدير، وهي أسباب وراء القفزات السريعة لتصدير المحاصيل الزراعية.
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إجمالي قيمة الصادرات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية
(حسب مجموعات المنتجات ((بالريال))):
حيوانات حية=
2021= 193.115.895
2022= 150.392.653
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل=
2021= 529.153.322
2022= 605.043.541
أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية=
2021= 490.021.898
2022= 767.748.482
ألبان ومنتجاتها؛ بيض؛ عسل طبيعي؛ منتجات أخرى للأكل=
2021= 3.871.066.348
2022= 3.928.794.501
منتجات أخرى من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر=
2021= 4.283.612
2022= 1.817.845
أشجار ونباتات أخرى حية؛ بصيلات وجذور؛ أزهار وأغصان للزينة=
2021= 40.195.745
2022= 20.962.448
خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية، صالحة للأكل=
2021= 100.006.869
2022= 93.043.085
فواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام=
2021= 1.240.964.732
2022= 1.294.777.849
بن وشاي ومته وبهارات وتوابل=
2021= 75.260.830
2022= 69.954.214
حبوب=
2021= 252.570
2022= 995.513
منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)=
2021= 44.866.872
2022= 61.954.840
حبوب وبذور وأثمار زيتية ومنوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف=
2021= 10.367.804
2022= 15.050.057
صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية=
2021= 23.269.117
2022= 33.698.799
مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخرى من أصل نباتي=
2021= 416.279
2022= 11.938
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية؛ شموع من أصل حيوان أو نباتي
2021= 1.383.417.216
2022= 1.882.007.852
محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية أخرى=
2021= 283.779.144
2022= 318.502.733
سكر ومصنوعات سكرية=
2021= 1.343.580.757
2022= 2.026.499.722
كاكاو ومحضراته=
2021= 158.460.497
2022= 192.317.287
محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ فطائر=
2021= 2.348.717.521
2022= 2.769.611.464
محضرات خضر، فواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات=
2021= 1.197.445.727
2022= 1.204.011.980
محضرات غذائية منوعة=
2021= 262.155.284
2022= 349.243.818
مشروبات، سوائل وخل=
2021= 747.331.581
2022= 784.080.408
بقايا ونفايات صناعات الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات=
2021= 197.587.981
2022= 450.641.511
تبغ وأبدال تبغ مصنعة=
2021= 1.165.109
2022= 0
الإجمالي
2021= 14.546.882.710
2022= 17.021.162.540
قيمة الصادرات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية خلال الفترة بين 2016- 2022:
قيمة الصادرات:
2016= 13.543.530
2017= 13.279.458= - 2 %
2018= 12.949.875= - 2.5 %
2019= 13.038.477= 0.7 %
2020= 12.753.056= - 2.2 %
2021= 14.546.882.710= 113.965 %
2022= 17.021.162.540= 17 %
الزيادة خلال 6 سنوات= 125.577%
قيمة المعاد تصديره:
2016=815.633
2017= 1.006.931 = 23.4 %
2018= 838.780= - 16.7 %
2019= 844.442= 0.7 %
2020= 957.407= 13.4 %
2021= 1.058.207.227= 110.428 %
2022= 1.131.554.037= 7 %
الزيادة خلال 6 سنوات= 138.633%
وقاد تلك الزيادة في الصادرات الزراعية قطاع التمور، والعوامل، هي:
01- تبني استراتيجية الأمن الغذائي.
02- برنامج التنمية الريفية.
03- الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية.
04- طرح فرص استثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية.
05- تحسين الممارسات الزراعية والصناعية؛ لرفع الجودة الإنتاجية.
06- توفير الدعم والإعانات للمزارعين.
07- تقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة.
08- خلق منظومة متكاملة من الخدمات.
09- تحسين جودة التمور وفقًا لمتطلبات السوق العالمية.
10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في تنفيذ الأبحاث الزراعية المختلفة للوصول إلى منتج أكثر جودة، وأكثر رغبة في الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.

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