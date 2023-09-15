خدمة اتصال إذاعي جديدة وموثوق بها من Intelsat

خدمة اتصال إذاعي جديدة وموثوق بها من Intelsat
التاريخ
9/15/2023 2:20:58 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Intelsat ، الشركة المشغلة لواحدة من أكبر شبكات الأقمار الصناعية والأرضية المتكاملة في العالم والرائدة في مجال الاتصالات الجوية، عن نظام جديد لتوزيع المحتوى يُستخدم فيه الإنترنت لنقل محتوى فيديو عالي الجودة على مستوى العالم. وتستند خدمة IntelsatOne IP إلى خبرة Intelsat في مجال شبكات الأقمار الصناعية والأرضية التي تمتد لعقود بغية توفير عامل الثقة وخدمة العملاء والانتشار العالمي وقدرات النسخ الاحتياطي للمحتوى وقابلية التطور.
صرحت Pascale Fromont، نائب رئيس قسم الإعلام في Intelsat، قائلة: "تزيد خدمة IntelsatOne IP مدى ومرونة شبكة الوسائط العالمية لشركة Intelsat وتكلل نجاحنا في مجال الأقمار الصناعية والألياف العالمية الحالية". "توفر خدمة IntelsatOne IP المزيد من خيارات الاتصالات للمذيعين بكل الأحجام الذين يبحثون عن طرق أكثر ثقة وذات أسعار معقولة لنقل المحتوى، وكذلك لأولئك الذين يبحثون عن وسائل جديدة لرفع نسبة المشاهدة."
صممت خدمة IntelsatOne IP بحيث تكون شبكة عالمية مترابطة مدعومة بمنصة برمجيات فائقة، الأمر الذي يؤدي إلى الاستغناء عن الأجهزة، وبهذا تزداد سرعة النشر.
مع استخدام البنية التحتية الأرضية والفضائية الهجينة من Intelsat، يستطيع المذيعون أيضًا الوصول إلى شبكة الوسائط العالمية الكاملة لشركة Intelsat، مما يوفر اتصالاً فائقًا يعجز عن توفيره مزودو IP التقليديون، ومن شأن هذا تمكين مستخدمي الوسائط من الاعتماد على حل آمن وشامل مجهز بميزة رؤية الشبكة الكاملة وإدارة توجيه محكومة ومتعددة الوجهات وإدارة محسنة وشاملة للفيديو وحماية البث.
يمكن للعملاء تجربة المنتج اليوم، وستتوفر خدمة IntelsatOne IP في الأسواق كخدمة تشغيلية في وقت لاحق.
عن Intelsat
ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. كما تُمكن Intelsat الناس من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج سد الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، فقد احتلت مكانة بازرة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة تحديات جديدة، ينصب تركيز فريق Intelsat على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًا في المجال ويتقلدون منصب القيادة في التحول الرقمي للصناعة.
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