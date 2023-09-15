خدمة اتصال إذاعي جديدة وموثوق بها من Intelsat

صرحت Pascale Fromont، نائب رئيس قسم الإعلام في Intelsat، قائلة: "تزيد خدمة IntelsatOne IP مدى ومرونة شبكة الوسائط العالمية لشركة Intelsat وتكلل نجاحنا في مجال الأقمار الصناعية والألياف العالمية الحالية". "توفر خدمة IntelsatOne IP المزيد من خيارات الاتصالات للمذيعين بكل الأحجام الذين يبحثون عن طرق أكثر ثقة وذات أسعار معقولة لنقل المحتوى، وكذلك لأولئك الذين يبحثون عن وسائل جديدة لرفع نسبة المشاهدة."

صممت خدمة IntelsatOne IP بحيث تكون شبكة عالمية مترابطة مدعومة بمنصة برمجيات فائقة، الأمر الذي يؤدي إلى الاستغناء عن الأجهزة، وبهذا تزداد سرعة النشر.

مع استخدام البنية التحتية الأرضية والفضائية الهجينة من Intelsat، يستطيع المذيعون أيضًا الوصول إلى شبكة الوسائط العالمية الكاملة لشركة Intelsat، مما يوفر اتصالاً فائقًا يعجز عن توفيره مزودو IP التقليديون، ومن شأن هذا تمكين مستخدمي الوسائط من الاعتماد على حل آمن وشامل مجهز بميزة رؤية الشبكة الكاملة وإدارة توجيه محكومة ومتعددة الوجهات وإدارة محسنة وشاملة للفيديو وحماية البث.

يمكن للعملاء تجربة المنتج اليوم، وستتوفر خدمة IntelsatOne IP في الأسواق كخدمة تشغيلية في وقت لاحق.

عن Intelsat

ينصب تركيز فريق Intelsat العالمي الذي يضم نخبة من المتخصصين على توفير اتصالات سلسة وآمنة ومعتمدة على الأقمار الصناعية للحكومة والمؤسسات غير الحكومية والعملاء التجاريين عن طريق شبكة الشركة العالمية من الجيل التالي والخدمات المدارة. كما تُمكن Intelsat الناس من استخدام أدواتهم للتحدث عبر المحيطات والرؤية عبر القارات والاستماع عبر السماوات بغية التواصل والتعاون والتعايش، متبعة في ذلك منهج سد الفجوة الرقمية عن طريق تشغيل واحد من أكبر أساطيل الأقمار الصناعية والبنى التحتية وأكثرها تقدمًا في العالم. والشركة إذ تقدم خدمات متميزة وفائقة لعملائها وللكوكب، فقد احتلت مكانة بازرة في مجال صناعة الأقمار الصناعية، وذلك منذ تأسيسها قبل ستة عقود من الزمن. هذا، واعتمادًا على إرث عريق من الابتكار والتركيز على مواجهة تحديات جديدة، ينصب تركيز فريق Intelsat على الأعمال المهمة في الفضاء حيث يحدثون تغييرًا جذريًا في المجال ويتقلدون منصب القيادة في التحول الرقمي للصناعة.

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