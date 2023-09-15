تعرض Hithium منتجاتها في Re+ في لاس فيجاس، وتطلق أول منتج للحاويات بقدرة 5 ميجاوات في الساعة

تعرض Hithium منتجاتها في Re+ في لاس فيجاس، وتطلق أول منتج للحاويات بقدرة 5 ميجاوات في الساعة
التاريخ
9/15/2023 2:20:58 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عرضت شركة تصنيع البطاريات الثابتة Hithium هذا الأسبوع في المعرض التجاري الرئيسي للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة RE+، الذي تنتجه جمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA) وتحالف الطاقة الكهربائية الذكية (SEPA)، للمرة الثانية. ومن خلال مكتب في فريمونت، كاليفورنيا، وفريق على الأرض في جميع أنحاء الأمريكتين، تهدف Hithium إلى إمداد سوق تخزين الطاقة الثابتة سريع النمو حيث تستجيب لحوافز تحول الطاقة في القطاعين العام والخاص في كل من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.
كما انضم مؤسس الشركة وإدارتها العليا إلى فريقها الأمريكي في لاس فيجاس للإعلان عن منتج جديد للحاويات بقدرة 5 ميجاوات في الساعة باستخدام هيكل الحاوية القياسي بطول 20 قدمًا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها Hithium عن منتج كبير خارج مقرها الرئيسي في مدينة شيامن الصينية.
تحقيق هدف المنتج بقدرة 5 ميجاوات في الساعة مع زيادة كثافة الطاقة بنسبة 46%
يوفر الجيل الثاني الأكثر إحكاما (ESS 2.0) ونظام تخزين الطاقة ذو السعة العالية كثافة طاقة أعلى بنسبة 46% من الأنظمة القياسية القائمة على خلايا 280 أمبير في الساعة. سيأتي المنتج مثبتًا مسبقًا وجاهزًا للتوصيل، ومجهزًا بـ 48 وحدة بطارية تعتمد على خلايا 314 أمبير في الساعة LFP الجديدة من الشركة المصنعة، وتوفر كل وحدة قدرة 104.5 كيلووات في الساعة ومصممة لتلبية احتياجات الأنظمة واسعة النطاق. ستكون الحاوية أيضًا متوافقة تقنيًا مع معظم أنظمة التحكم في الطاقة الخاصة بأعلى العلامات التجارية للعاكسات، أو العواكس ثنائية الاتجاه.
ويأتي نظام تخزين الطاقة الجديد أيضًا مزودًا بتقنية التبريد السائل الناضجة ومتعددة المستويات من Hithium، والتي تحافظ على تباين درجة حرارة الخلية أقل من 3 درجات مئوية. تتيح الإدارة الحرارية الذكية للنظام تحسين طاقة البطارية وتقليل استهلاك الطاقة الداخلية.
تطوير خطوط الإنتاج والقدرة على تلبية الطلب على تحول الطاقة
مع شحن 11 جيجاوات في الساعة من منتجات البطاريات بالفعل منذ تأسيس الشركة عام 2019، تعمل Hithium على توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 70 جيجاوات في الساعة بحلول نهاية هذا العام. قامت الشركة بتطوير بعض خطوط الإنتاج الأكثر تقدمًا في العالم، والتي تتميز بدرجة عالية من الأتمتة والذكاء استنادًا إلى جمع وتقييم البيانات الضخمة بشكل دقيق وواسع النطاق، في الوقت الفعلي. وهذا يتيح لـ Hithium ضمان استقرار المنتج واتساقه في أبعاد متعددة. وتستمر خطط التوسع الخاصة بالشركة المصنعة في السنوات القليلة المقبلة، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 135 جيجاوات ساعة بحلول عام 2025.
نبذة عن Hithium
تأسست Hithium عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للتطبيقات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. من خلال أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات Hithium تحسينات رائدة في مجال السلامة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة النظام. بفضل عقود من الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المسؤولين التنفيذيين، تستفيد Hithium من تخصصها في BESS لتقدم للشركاء والعملاء تطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن، بالصين، ولها مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في شنتشن وتشونغتشينغ وميونيخ وكاليفورنيا. قامت Hithium بشحن 11 جيجاوات ساعة من سعة البطارية، و5 جيجاوات ساعة في عام 2022 وحده، وتقوم بتوسيع طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 45 جيجاوات ساعة إلى 70 جيجاوات ساعة بحلول نهاية عام 2023.
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