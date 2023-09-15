تعرض Hithium منتجاتها في Re+ في لاس فيجاس، وتطلق أول منتج للحاويات بقدرة 5 ميجاوات في الساعة

كما انضم مؤسس الشركة وإدارتها العليا إلى فريقها الأمريكي في لاس فيجاس للإعلان عن منتج جديد للحاويات بقدرة 5 ميجاوات في الساعة باستخدام هيكل الحاوية القياسي بطول 20 قدمًا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها Hithium عن منتج كبير خارج مقرها الرئيسي في مدينة شيامن الصينية.

تحقيق هدف المنتج بقدرة 5 ميجاوات في الساعة مع زيادة كثافة الطاقة بنسبة 46%

يوفر الجيل الثاني الأكثر إحكاما (ESS 2.0) ونظام تخزين الطاقة ذو السعة العالية كثافة طاقة أعلى بنسبة 46% من الأنظمة القياسية القائمة على خلايا 280 أمبير في الساعة. سيأتي المنتج مثبتًا مسبقًا وجاهزًا للتوصيل، ومجهزًا بـ 48 وحدة بطارية تعتمد على خلايا 314 أمبير في الساعة LFP الجديدة من الشركة المصنعة، وتوفر كل وحدة قدرة 104.5 كيلووات في الساعة ومصممة لتلبية احتياجات الأنظمة واسعة النطاق. ستكون الحاوية أيضًا متوافقة تقنيًا مع معظم أنظمة التحكم في الطاقة الخاصة بأعلى العلامات التجارية للعاكسات، أو العواكس ثنائية الاتجاه.

ويأتي نظام تخزين الطاقة الجديد أيضًا مزودًا بتقنية التبريد السائل الناضجة ومتعددة المستويات من Hithium، والتي تحافظ على تباين درجة حرارة الخلية أقل من 3 درجات مئوية. تتيح الإدارة الحرارية الذكية للنظام تحسين طاقة البطارية وتقليل استهلاك الطاقة الداخلية.

تطوير خطوط الإنتاج والقدرة على تلبية الطلب على تحول الطاقة

مع شحن 11 جيجاوات في الساعة من منتجات البطاريات بالفعل منذ تأسيس الشركة عام 2019، تعمل Hithium على توسيع طاقتها الإنتاجية إلى 70 جيجاوات في الساعة بحلول نهاية هذا العام. قامت الشركة بتطوير بعض خطوط الإنتاج الأكثر تقدمًا في العالم، والتي تتميز بدرجة عالية من الأتمتة والذكاء استنادًا إلى جمع وتقييم البيانات الضخمة بشكل دقيق وواسع النطاق، في الوقت الفعلي. وهذا يتيح لـ Hithium ضمان استقرار المنتج واتساقه في أبعاد متعددة. وتستمر خطط التوسع الخاصة بالشركة المصنعة في السنوات القليلة المقبلة، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 135 جيجاوات ساعة بحلول عام 2025.

نبذة عن Hithium

تأسست Hithium عام 2019، وهي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة عالية الجودة للتطبيقات على نطاق المرافق وكذلك التطبيقات التجارية والصناعية. من خلال أربعة مراكز متميزة للبحث والتطوير ومرافق إنتاج "ذكية" متعددة، تتضمن ابتكارات Hithium تحسينات رائدة في مجال السلامة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادات في دورة النظام. بفضل عقود من الخبرة التراكمية في هذا المجال بين مؤسسيها وكبار المسؤولين التنفيذيين، تستفيد Hithium من تخصصها في BESS لتقدم للشركاء والعملاء تطورات فريدة في مجال تخزين الطاقة. يقع مقر الشركة في شيامن، بالصين، ولها مواقع أخرى للإنتاج أو البحث أو المبيعات في شنتشن وتشونغتشينغ وميونيخ وكاليفورنيا. قامت Hithium بشحن 11 جيجاوات ساعة من سعة البطارية، و5 جيجاوات ساعة في عام 2022 وحده، وتقوم بتوسيع طاقتها الإنتاجية الحالية البالغة 45 جيجاوات ساعة إلى 70 جيجاوات ساعة بحلول نهاية عام 2023.

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