تقدير شركة Rimini Street في الهند مرة أخرى باعتماد Great Place To Work©

يلقي الإنجاز الذي حققته شركة Rimini Street الضوء على التزام الشركة برعاية ثقافة الابتكار في مكان العمل، والتي تعمل بفعالية على جذب كل موظفيها في البلد وتحسين خبرتهم. يستند هذا التقدير إلى قائمة Rimini Street المتنامية من جوائز التميز للموظفين، بما في ذلك اعتمادات Great Place to Work® في فرنسا وإسرائيل واليابان وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب جائزتي أفضل مكان عمل في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023 وBest Workplace for WellbeingTM لعام 2023 في المملكة المتحدة.

يضع معهد Great Place to Work® في الهند تقييمًا وتقديرًا للشركات ذات أماكن العمل وثقافة الشركة الأفضل في فئتها. يلقى معهد Great Place to Work تقديرًا عالميًا بسبب نموذجه الصارم المستند إلى البيانات الذي يرصد تجربة الموظفين. على مدار أكثر من 30 عامًا مضت، أجرى معهد Great Place to Work مسحًا لأكثر من 100 مليون موظف، حيث تبين أن كلمة "الثقة" تقع في جوهر ما يجعل مكان العمل رائعًا. يقوم Trust ModelTM في معهد Great Place to Work بدور أساسي في الأسئلة الستين في استبيان مؤشر الثقة الذي يقيس رضا الموظفين.

الشركات التي يتم إجراء المسح عليها ويظهر لديها أداء بارز من حيث الريادة في المصداقية، والاحترام، والإنصاف، والاعتداد بالنفس والصداقة، تتمتع بقدرة أكبر على الاجتذاب والاحتفاظ بالقوى العاملة شديدة التفاعل وصاحبة الأداء الراقي والتي تُعتبر حرجة لنمو الأعمال والنجاح.

أكثر من 90% من موظفي Rimini Street في الهند "يشعرون بنوع من الاعتداد بالنفس" تجاه ما ينجزونه

وفق أبحاث Great Place to Work ،“يؤدي ربط الموظفين بعمل له مغزى إلى زيادة الاحتفاظ والابتكار وتفاعل الموظفين ورفاهية الموظفين والإيرادات". تبين نتائج المسح لشركة Rimini Street في الهند أن أكثر من تسعة من كل 10 موظفين لديهم إحساس بالاعتداد بالنفس تجاه ما ينجزونه (92%) ويشعرون أن عملهم له مغزى (91%).

قال Raju Gadiraju، المدير الإداري لشركة Rimini Street في الهند "تفخر الشركة بشدة بتقديرها مرة أخرى باعتماد Great Place to Work. هذا يعكس إيمان شركتنا بأن ثقافة الاحترام والتعاون ورفاهية الموظفين أمر محوري في إنجازاتنا الجماعية والفردية. يشكل الناس لدينا العمود الفقري لنجاحنا والقيمة التي نقدمها إلى عملائنا".

تشمل النتائج الإضافية للمسح:



يقول 96% من الموظفين إنهم يلقون معاملة منصفة بغض النظر عن توجههم الجنسي ويتلقاها 94% بغض النظر عن عمرهم أو أصلهم العرقي.

يفخر 95% من الموظفين بإبلاغ آخرين بأنهم يعملون في شركة Rimini Street. يشعر 93% من الموظفين بشعور جيد حيال الطرق التي تسهم بها شركة Rimini Street في المجتمع.

قال Seth Ravin، رئيس شركة Rimini Street ورئيس مجلس إدارتها "نحن مكرسون في الشركة لخلق بيئة استثنائية في مكان العمل لا تقتصر على جعل موظفينا يشعرون بالتقدير، بل جعلهم يشعرون كذلك باستغلال إمكاناتهم الكاملة. يعيد هذا التقدير التأكيد على التزامنا ببناء مكان عمل شامل ومبتكر وداعم حيث يشعر موظفونا أن لهم صوتًا لتحقيق أكبر تأثير وإنجاز مهمتنا المتمثلة في تقديم حلول تقنية غير عادية لعملائنا".

البرامج غير العادية لدى شركة Rimini Street تدعم ثقافة غير عادية

احتفلت شركة Rimini Street مؤخرًا بمرور 10 أعوام من العمليات الناجحة في الهند ، وهي منطقة أثبتت أنها تقع في قلب التميز والابتكار. إن اجتذاب أفضل المواهب التي تحقق نتائج "غير عادية" والاحتفاظ بها أمر مهم للنمو المتواصل للشركة في المنطقة. توظف شركة Rimini Street في الهند اليوم مئات المهنيين الذين يعملون في مدينتي بنغالورو وحيدر أباد. يقدم الفريق إسهامًا كبيرًا في النمو العالمي للشركة ونسبة غير مسبوقة من تقييم رضا العملاء تبلغ 4.9 من 5.0 في المتوسط (حيث 5.0 تعني "ممتازة").

تقدم شركة Rimini Street برامج تم تصميمها لتضمن أعلى أداء وتفاعل من الموظفين، بما في ذلك:



تمت تجربة أسبوع العمل المرن من أربعة أيام في شركة Rimini Street في النصف الثاني من عام 2022 لتحقيق توازن أكبر بين العمل والحياة، وهو متاح الآن طوال عام 2023.

استثمارات في برامج جديدة ومحسنة للتعلم والتطوير من أجل رعاية النمو المهني وإمكانيات التعلم للقوى العاملة لديها. إطلاق Peakon، وهي منصة لتفاعل الموظفين من دون الكشف عن الهوية تساعد الشركة على مواصلة الاستماع والقياس والتتبع والتعلم والنجاح عن طريق تحليل المحفزات المؤكدة لرضا الموظفين.

كما تفخر شركة Rimini Street بدعم المواهب الصغيرة من خلال برنامجها "المبتدئون". يستهدف هذا البرنامج الخاص توظيف المواهب المبكرة وتطويرها عن طريق تقديم فرص جديدة لحديثي التخرج ليواصلوا بناء مهاراتهم عن طريق تدريب لمدة ستة أشهر داخل الشركة. لقد انطلق الأفراد الذين وقع عليهم الاختيار في حياتهم المهنية في شركة Rimini Street ويساهمون الآن بفخر في نجاح الشركة.

نحن نوظف!

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نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، وهي مزود عالمي للدعم الشامل للبرمجيات المؤسسية ومنتجاتها وخدماتها، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرنامجي Oracle وSAP وشريك لبرنامجي Salesforce وAWS. تمارس الشركة أعمالاً عالمية وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة للتشغيل والإدارة والدعم والتخصيص والتكوين والتوصيل والحماية والمراقبة والتحسين للتطبيق وقاعدة البيانات وبرمجيات التكنولوجيا في المؤسسة، وتتيح للعملاء أن يحققوا نتائج أفضل للأعمال ويقللوا بشكل كبير من التكاليف ويعيدوا تخصيص الموارد للابتكار. إن أكثر من 5,200 مؤسسة مدرجة ضمن قائمة Fortune لأفضل 500 مؤسسة وقائمة Fortune Global لأفضل 100 مؤسسة والمؤسسات المتوسطة ومؤسسات من القطاع العام وغيرها من المؤسسات من نطاق واسع من المجالات قد اعتمدت حتى اليوم على شركة Rimini Street باعتبارها مزود حلول البرمجيات المؤسسية محل الثقة لديها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع riministreet، وتواصل مع شركة Rimini Street عبر Twitter ، وInstagram ، وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

التصريحات الاستشرافية

بعض التصريحات الواردة في هذه النشرة لا تعبر عن حقائق تاريخية لكنها تصريحات استشرافية لأغراض توفير المرفأ الآمن بموجب قانون إصلاح التحكم في السندات الخاصة لعام 1995. تأتي التصريحات الاستشرافية عادةً مصحوبة بكلمات مثل "يتطلع" أو "يعتقد" أو "يواصل" أو "يمكن" أو "حاليًا" أو "تقدير" أو "يتوقع" أو "المستقبل" أو "ينوي" أو "ربما" أو "قد" أو "نظرة مستقبلية" أو "خطة" أو "من المحتمل" أو "إمكانية" أو "يتنبأ" أو "مشروع" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف" أو "سيقوم" أو "غيرها من الكلمات أو العبارات أو التعبيرات المشابهة. تشمل هذه التصريحات الاستشرافية -دون حصر- العبارات المتعلقة بتوقعاتنا للأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. تستند هذه التصريحات إلى العديد من الافتراضات وإلى التوقعات الحالية من الإدارة، وليست تنبؤات للأداء الفعلي كما أن هذه التصريحات لا تعبر عن حقائق تاريخية. تخضع هذه العبارات لعدد من المخاطر والجوانب غير المؤكدة المتعلقة بأعمال Rimini Street، وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري. تشمل هذه المخاطر والجوانب غير المؤكدة -على سبيل المثال لا الحصر- التطورات المناوئة في التحكيم الذي ينتظر الدفاع فيه أو أي تحكيم جديد، بما في ذلك الحكم في المذكرات القائمة للاستئناف؛ والنفقات الإضافية التي سيجري تحملها للامتثال للأوامر الصادرة ضد ممارسات معينة ضمن أعمالنا والتأثير على التكاليف في الفترة المستقبلية؛ والتغيرات في بيئة الأعمال حيث تمارس شركة Rimini Street العمل، بما في ذلك تأثير أي اتجاهات اقتصادية تتعلق بالكساد وتغيرات في أسعار صرف العملات إلى جانب الأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على مجال عملنا ومجالات عمل عملائنا؛ والتطور في مجال إدارة البرمجيات المؤسسية ودعمها وقدرتنا على جذب العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع حضورنا لدى قاعدة عملائنا؛ والمنافسة الكبيرة في مجال خدمات دعم البرمجيات؛ وتبني العملاء لمحفظتنا المتوسعة من المنتجات والخدمات إلى جانب المنتجات والخدمات التي نتوقع تقديمها؛ وقدرتنا على الاحتفاظ بنمو العائد أو الربحية أو تحقيقهما وإدارة تكلفة العائد لدينا؛ والتقديرات لإجمالي السوق المناسب لعملنا والتوقعات بالمدخرات التي يحققها عملاؤنا بالمقارنة مع الاعتماد على مزودين آخرين؛ والتغير في توقيت دورة مبيعاتنا والمخاطر المرتبطة بمعدلات الاحتفاظ؛ وفقدان عضو أو أكثر في فريقنا للإدارة؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين والعمالة الرئيسية والاحتفاظ بهم؛ والتحديات في إدارة الربحية مع النمو؛ وحاجتنا لجمع أسهم إضافية أو تمويل الدَين وفق شروط تفضيلية وقدرتنا على ذلك إلى جانب قدرتنا على تحقيق تدفقات نقدية من العمليات للمساعدة في تمويل الاستثمار المتزايد في نمونا؛ وتأثير الأمور البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG)؛ والمخاطر المرتبطة بالعمليات العالمية؛ وقدرتنا على منع الوصول غير المصرح به إلى نظم تكنولوجيا المعلومات لدينا والتهديدات الأخرى للأمن الإلكتروني وحماية المعلومات السرية لموظفينا وعملائنا والامتثال للوائح الخصوصية؛ وقدرتنا على الحفاظ على نظام فعال للتحكم الداخلي في التقارير المالية؛ وقدرتنا على الحفاظ على علامتنا التجارية وملكيتنا الفكرية وحمايتهما وتحسينهما؛ والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك التغيرات في القوانين الضريبية أو النتائج غير المحببة للأوضاع الضريبية التي نتخذها أو فشلنا في إنشاء احتياطات ضريبية كافية؛ وتسهيلاتنا الائتمانية والتزاماتنا الجارية تجاه خدمة الدَين والمواثيق المالية والتشغيلية التي تحكم أعمالنا ومخاطر معدلات الفائدة ذات الصلة، بما في ذلك عدم التأكد بشأن التحول إلى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) أو المعايير القياسية الأخرى لمعدلات التمويل؛ وكفاية النقد أو ما يعادله لدينا لتلبية متطلبات السيولة لدينا؛ ومقدار عمليات إعادة الشراء وتوقيتها، إن وُجدت، ضمن برنامجنا لإعادة شراء الأسهم وقدرتنا على تحسين القيمة لصالح حاملي الأسهم من خلال هذا البرنامج؛ وعدم التأكد في ما يخص قيمة سندات أسهم Rimini Street على المدى الطويل؛ والأحداث الكارثية التي تعطل أعمالنا أو أعمال عملائنا؛ وما جرت مناقشته ضمن عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الربع سنوي الصادر عن شركة Rimini Street على النموذج 10-Q الذي تم تقديمه يوم 2 أغسطس 2023 وحسب التحديث من وقت لآخر في التقارير السنوية الصادرة في المستقبل عن الشركة على النموذج 10-K والتقرير الربع سنوية على النموذج 10-Q والتقارير الحالية على النموذج 8-K والمواد الأخرى التي تقدمها الشركة إلى مفوضية السندات والتداول. كما أن التصريحات الاستشرافية تقدم توقعات شركة Rimini Street أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها حتى تاريخ هذه النشرة. تتوقع شركة Rimini Street أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير في تقديرات الشركة. لكن على الرغم من أن شركة Rimini Street قد تقرر تحديث هذه التصريحات الاستشرافية في لحظة ما في المستقبل، فإنها تُخلي مسؤوليتها تحديدًا عن أي التزام بعمل ذلك، إلا وفق ما يتطلبه القانون. ينبغي عدم الاعتماد على هذه التصريحات الاستشرافية باعتبارها تمثل تقديرات شركة Rimini Street في أي تاريخ لاحق لتاريخ هذه النشرة.

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