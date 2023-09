تقدير شركة Rimini Street في الهند مرة أخرى باعتماد Great Place To Work©

يلقي الإنجاز الذي حققته شركة Rimini Street الضوء على التزام الشركة برعاية ثقافة الابتكار في مكان العمل، والتي تعمل بفعالية على جذب كل موظفيها في البلد وتحسين خبرتهم. يستند هذا التقدير إلى قائمة Rimini Street المتنامية من جوائز التميز للموظفين، بما في ذلك اعتمادات Great Place to Work® في فرنسا وإسرائيل واليابان وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب جائزتي أفضل مكان عمل في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023 وBest Workplace for WellbeingTM لعام 2023 في المملكة المتحدة.

يضع معهد Great Place to Work® في الهند تقييمًا وتقديرًا للشركات ذات أماكن العمل وثقافة الشركة الأفضل في فئتها. يلقى معهد Great Place to Work تقديرًا عالميًا بسبب نموذجه الصارم المستند إلى البيانات الذي يرصد تجربة الموظفين. على مدار أكثر من 30 عامًا مضت، أجرى معهد Great Place to Work مسحًا لأكثر من 100 مليون موظف، حيث تبين أن كلمة "الثقة" تقع في جوهر ما يجعل مكان العمل رائعًا. يقوم Trust ModelTM في معهد Great Place to Work بدور أساسي في الأسئلة الستين في استبيان مؤشر الثقة الذي يقيس رضا الموظفين.

الشركات التي يتم إجراء المسح عليها ويظهر لديها أداء بارز من حيث الريادة في المصداقية، والاحترام، والإنصاف، والاعتداد بالنفس والصداقة، تتمتع بقدرة أكبر على الاجتذاب والاحتفاظ بالقوى العاملة شديدة التفاعل وصاحبة الأداء الراقي والتي تُعتبر حرجة لنمو الأعمال والنجاح.

أكثر من 90% من موظفي Rimini Street في الهند "يشعرون بنوع من الاعتداد بالنفس" تجاه ما ينجزونه

وفق أبحاث Great Place to Work ،“يؤدي ربط الموظفين بعمل له مغزى إلى زيادة الاحتفاظ والابتكار وتفاعل الموظفين ورفاهية الموظفين والإيرادات". تبين نتائج المسح لشركة Rimini Street في الهند أن أكثر من تسعة من كل 10 موظفين لديهم إحساس بالاعتداد بالنفس تجاه ما ينجزونه (92%) ويشعرون أن عملهم له مغزى (91%).

قال Raju Gadiraju، المدير الإداري لشركة Rimini Street في الهند "تفخر الشركة بشدة بتقديرها مرة أخرى باعتماد Great Place to Work. هذا يعكس إيمان شركتنا بأن ثقافة الاحترام والتعاون ورفاهية الموظفين أمر محوري في إنجازاتنا الجماعية والفردية. يشكل الناس لدينا العمود الفقري لنجاحنا والقيمة التي نقدمها إلى عملائنا".

تشمل النتائج الإضافية للمسح:



يقول 96% من الموظفين إنهم يلقون معاملة منصفة بغض النظر عن توجههم الجنسي ويتلقاها 94% بغض النظر عن عمرهم أو أصلهم العرقي.

يفخر 95% من الموظفين بإبلاغ آخرين بأنهم يعملون في شركة Rimini Street. يشعر 93% من الموظفين بشعور جيد حيال الطرق التي تسهم بها شركة Rimini Street في المجتمع.

قال Seth Ravin، رئيس شركة Rimini Street ورئيس مجلس إدارتها "نحن مكرسون في الشركة لخلق بيئة استثنائية في مكان العمل لا تقتصر على جعل موظفينا يشعرون بالتقدير، بل جعلهم يشعرون كذلك باستغلال إمكاناتهم الكاملة. يعيد هذا التقدير التأكيد على التزامنا ببناء مكان عمل شامل ومبتكر وداعم حيث يشعر موظفونا أن لهم صوتًا لتحقيق أكبر تأثير وإنجاز مهمتنا المتمثلة في تقديم حلول تقنية غير عادية لعملائنا".

البرامج غير العادية لدى شركة Rimini Street تدعم ثقافة غير عادية

احتفلت شركة Rimini Street مؤخرًا بمرور 10 أعوام من العمليات الناجحة في الهند ، وهي منطقة أثبتت أنها تقع في قلب التميز والابتكار. إن اجتذاب أفضل المواهب التي تحقق نتائج "غير عادية" والاحتفاظ بها أمر مهم للنمو المتواصل للشركة في المنطقة. توظف شركة Rimini Street في الهند اليوم مئات المهنيين الذين يعملون في مدينتي بنغالورو وحيدر أباد. يقدم الفريق إسهامًا كبيرًا في النمو العالمي للشركة ونسبة غير مسبوقة من تقييم رضا العملاء تبلغ 4.9 من 5.0 في المتوسط (حيث 5.0 تعني "ممتازة").

تقدم شركة Rimini Street برامج تم تصميمها لتضمن أعلى أداء وتفاعل من الموظفين، بما في ذلك:



تمت تجربة أسبوع العمل المرن من أربعة أيام في شركة Rimini Street في النصف الثاني من عام 2022 لتحقيق توازن أكبر بين العمل والحياة، وهو متاح الآن طوال عام 2023.

استثمارات في برامج جديدة ومحسنة للتعلم والتطوير من أجل رعاية النمو المهني وإمكانيات التعلم للقوى العاملة لديها. إطلاق Peakon، وهي منصة لتفاعل الموظفين من دون الكشف عن الهوية تساعد الشركة على مواصلة الاستماع والقياس والتتبع والتعلم والنجاح عن طريق تحليل المحفزات المؤكدة لرضا الموظفين.

كما تفخر شركة Rimini Street بدعم المواهب الصغيرة من خلال برنامجها "المبتدئون". يستهدف هذا البرنامج الخاص توظيف المواهب المبكرة وتطويرها عن طريق تقديم فرص جديدة لحديثي التخرج ليواصلوا بناء مهاراتهم عن طريق تدريب لمدة ستة أشهر داخل الشركة. لقد انطلق الأفراد الذين وقع عليهم الاختيار في حياتهم المهنية في شركة Rimini Street ويساهمون الآن بفخر في نجاح الشركة.

نحن نوظف!

اعمل على تنمية مهنتك في شركة تعطي الأولوية لموظفيها وتستثمر في المجتمع. قم بزيارة صفحة الوظائف لشركة Rimini Street على العنوان:

نبذة عن شركة Rimini Street, Inc.

شركة Rimini Street, Inc. (الرمز على مؤشر Nasdaq: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، وهي مزود عالمي للدعم الشامل للبرمجيات المؤسسية ومنتجاتها وخدماتها، ومزود الدعم الخارجي الرائد لبرنامجي Oracle وSAP وشريك لبرنامجي Salesforce وAWS. تمارس الشركة أعمالاً عالمية وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة للتشغيل والإدارة والدعم والتخصيص والتكوين والتوصيل والحماية والمراقبة والتحسين للتطبيق وقاعدة البيانات وبرمجيات التكنولوجيا في المؤسسة، وتتيح للعملاء أن يحققوا نتائج أفضل للأعمال ويقللوا بشكل كبير من التكاليف ويعيدوا تخصيص الموارد للابتكار. إن أكثر من 5,200 مؤسسة مدرجة ضمن قائمة Fortune لأفضل 500 مؤسسة وقائمة Fortune Global لأفضل 100 مؤسسة والمؤسسات المتوسطة ومؤسسات من القطاع العام وغيرها من المؤسسات من نطاق واسع من المجالات قد اعتمدت حتى اليوم على شركة Rimini Street باعتبارها مزود حلول البرمجيات المؤسسية محل الثقة لديها. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع riministreet، وتواصل مع شركة Rimini Street عبر Twitter ، وInstagram ، وFacebook وLinkedIn . (IR-RMNI)

