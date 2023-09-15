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ويسترن يونيون تدعم جهود الإغاثة في ليبيا

9/15/2023 2:20:56 PM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شركة ويسترن يونيون Western Union اليوم، عن تضامنها ودعمها للأفراد والمجتمعات المتضررين في ليبيا نتيجة للفيضانات المدمرة التي تسبب بها إعصار دانيال يوم الأحد الماضي 10 سبتمبر.

تحويلات مالية بدون رسوم [1]

تقدّم ويسترن يونيون لعملائها خدمة بدون رسوم على جميع التحويلات المالية المرسلة لدعم أهاليهم وأحبائهم المحتاجين في ليبيا:

  • متوفرة على المدفوعات النقدية لدى فروع الوكلاء[2] حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.

سيتمّ إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسَلة إلى ليبيا عبر خدمات ويسترن يونيون ضمن شبكتها العالمية، من خلال جميع القنوات الرقمية ومكاتب التجزئة وفروع الوكلاء المتاحة.

وفي هذا الصدد، قال محمد التهامي الوزاني ، رئيس منطقة أفريقيا في ويسترن يونيون : "نشعر ببالغ الأسى والحزن لما أصاب الشعب الليبي من أزمة إنسانية هائلة نتيجة لشدة الفيضانات وتأثيرها الكارثي. وينبغي علينا جميعًا أن نساهم بدورنا في دعم جهود الإنقاذ والمساعدة على التعافي من هذه الأزمة. ونتقدّم بخالص تعازينا ومواساتنا للعائلات التي فقدت أحباءها في هذه المأساة المدمّرة".

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لمحة عن ويسترن يونيون

تلتزم شركة ويسترن يونيون (NYSE: WU) بمساعدة الأفراد الطموحين إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. وتساهم حركة الأموال والمدفوعات وخدماتنا المالية الرقمية الرائدة عبر الحدود، في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، باستخدام 130 عملة مختلفة، للتعامل مع مليارات الحسابات المصرفية، وملايين الحسابات الرقمية والمحافظ والبطاقات، وشبكة عالمية واسعة من مراكز التجزئة. وتهدف ويسترن يونيون إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة تساعد الناس والمجتمعات على الازدهار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: .

[1] تجني ويسترن يونيون ارباحا على صرف العملات.

[2] نظرًا لشدة الفيضانات، قد تكون بعض فروع الوكلاء في المناطق المتضررة غير مؤهلة للعمل فورًا، أو أنها لا تمتلك الأموال الكافية. للاتصال بأقرب وكيل ويسترن يونيون، الرجاء الضغط هنا .


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