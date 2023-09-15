ويسترن يونيون تدعم جهود الإغاثة في ليبيا

ويسترن يونيون تدعم جهود الإغاثة في ليبيا
التاريخ
9/15/2023 2:20:56 PM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شركة ويسترن يونيون Western Union اليوم، عن تضامنها ودعمها للأفراد والمجتمعات المتضررين في ليبيا نتيجة للفيضانات المدمرة التي تسبب بها إعصار دانيال يوم الأحد الماضي 10 سبتمبر.
تحويلات مالية بدون رسوم [1]
تقدّم ويسترن يونيون لعملائها خدمة بدون رسوم على جميع التحويلات المالية المرسلة لدعم أهاليهم وأحبائهم المحتاجين في ليبيا:
متوفرة على المدفوعات النقدية لدى فروع الوكلاء[2] حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
سيتمّ إلغاء الرسوم على التحويلات المالية المرسَلة إلى ليبيا عبر خدمات ويسترن يونيون ضمن شبكتها العالمية، من خلال جميع القنوات الرقمية ومكاتب التجزئة وفروع الوكلاء المتاحة.
وفي هذا الصدد، قال محمد التهامي الوزاني ، رئيس منطقة أفريقيا في ويسترن يونيون : "نشعر ببالغ الأسى والحزن لما أصاب الشعب الليبي من أزمة إنسانية هائلة نتيجة لشدة الفيضانات وتأثيرها الكارثي. وينبغي علينا جميعًا أن نساهم بدورنا في دعم جهود الإنقاذ والمساعدة على التعافي من هذه الأزمة. ونتقدّم بخالص تعازينا ومواساتنا للعائلات التي فقدت أحباءها في هذه المأساة المدمّرة".
# # #
لمحة عن ويسترن يونيون
تلتزم شركة ويسترن يونيون (NYSE: WU) بمساعدة الأفراد الطموحين إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. وتساهم حركة الأموال والمدفوعات وخدماتنا المالية الرقمية الرائدة عبر الحدود، في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، باستخدام 130 عملة مختلفة، للتعامل مع مليارات الحسابات المصرفية، وملايين الحسابات الرقمية والمحافظ والبطاقات، وشبكة عالمية واسعة من مراكز التجزئة. وتهدف ويسترن يونيون إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة تساعد الناس والمجتمعات على الازدهار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: .
[1] تجني ويسترن يونيون ارباحا على صرف العملات.
[2] نظرًا لشدة الفيضانات، قد تكون بعض فروع الوكلاء في المناطق المتضررة غير مؤهلة للعمل فورًا، أو أنها لا تمتلك الأموال الكافية. للاتصال بأقرب وكيل ويسترن يونيون، الرجاء الضغط هنا .
MENAFN15092023004146001356ID1107078089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.