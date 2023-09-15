الجيش الأمريكي يسعى للحاق بالصين في الذكاء الاصطناعي

الجيش الأمريكي يسعى للحاق بالصين في الذكاء الاصطناعي
التاريخ
9/15/2023 2:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) من أجل اللحاق بالصين في سباق الذكاء الاصطناعي، كلف أحد كبار مسؤولي الاستحواذ بالجيش الأمريكي مؤخرا المسؤولين في صناعة الذكاء الاصطناعي بتطوير فاتورة المواد (BOM) حيث تنظر الخدمة في زيادة اعتمادها لخوارزميات الطرف الثالث، وصرح يونغ بانغ ، نائب مساعد وزير الدفاع للاستحواذ واللوجستيات والتكنولوجيا في مؤتمر AFCEA TecAugusta بقوله: تعد قوائم عمليات AI BOM مهمة بالنسبة لنا، لأننا نريده كجزء من وصفة BOM AI، وأكرر القول: حسنًا، هذا أساسًا هو المكان الذي أعتقد أننا نريد المزيد من الحوار فيه.
فكرة AI BOMs
AI BOMs فكرة تم طرحها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام من قبلBang ، حيث يتم بناؤها مثل BOMs للبرامج، أو S-BOMs ، المستخدمة لتأمين سلسلة توريد البرمجيات. في جوهرها ، تقدم BOMs خريطة طريق للمكان الذي جاء منه الكود داخل تطبيقات البرامج الرئيسية - أو كما تضعها الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، ((قائمة المكونات التي تشكل مكونات البرامج)) ، والتي يقول الداعمون إنها تقلل من مخاطر الأمن السيبراني.
خوارزميات الصناعة
وأضاف بانغ: إن الخدمة تريد استخدام خوارزميات الصناعة ((للحاق بالصين في هذا المجال)) ، لكنها ستتطلب النظر في المخاطر المحتملة أو نقاط الضعف التي يمكن أن تخلقها تلك الخوارزميات. أكد بانغ أن الفكرة ليست سرقة الملكية الفكرية للصناعة أو الهندسة العكسية لها ، ولكن للعمل معًا.
وقال بانغ عن AI BOMs، ما زلنا نتحدث باستمرار مع الصناعة في هذا المجال، ونريد ردود الفعل لأننا نسير في هذا المسار للأسباب نفسها، نريد تقليل سطح هجومنا من وجهة نظر حسابية.
تحد صعب
ذكر بانغ سابقًا كيف أن الحد من هذا الخطر يمثل مصدر قلق، قائلاً: إنه تحد صعب يحتاج الجيش إلى مساعدة الصناعة فيه. هناك قلق آخر طرحه من قبل عندما يتعلق الأمر بتطوير ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي في الجيش وهو قوة عاملة عديمة الخبرة.
“الجميع مهتم بالذكاء الاصطناعي. نحن لم نصل إلى هناك بعد. الجميع مهتم بالتعلم الآلي. قال بانغ في 25 مايو ((بعض الناس يفهمون ذلك)). ((لا يوجد عدد كافٍ من الناس في الجيش، لهذا السبب نحتاج إلى مساعدة من الصناعة.”
التحول الرقمي
وستكون AI BOMs جزءًا من رحلة التحول الرقمي للجيش. بهذا استهل بانغ خلال خطابه الرئيسي قبل أيام، وتحدث بإيجاز عن نهج يسمى التتبع، وإمكانية المراقبة، وقابلية الاستبدال والاستهلاك الآلي، أو TORC ، يمكن أن يساعد الخدمة على تحرير بياناتها، وبمرور الوقت، واعترف بقوله: لدينا الآن أنظمة متعددة معزولة لأنها أكثر كفاءة، أو ربما أداء أسرع، ولكن عندما تنظر إليها من مؤسسة، فهي في الحقيقة غير قابلة للتطوير، عن غير قصد تقوم بإغلاق تلك البيانات في الأنظمة وعلينا حرفياً إجراء المعجزات للدخول إلى النظام لسحب البيانات ذات الصلة. من الممل أن تصل إلى هناك. إذن ما نتحدث عنه هو كيف يمكننا في الواقع فصل كل ذلك؟ "
الآن، يريد الجيش فصل هذه الطبقات واستخدام عملية TORC لمساعدته على استخراج تلك الطبقات للحصول على البيانات التي يحتاجها بسهولة أكبر، على الرغم من أن Bang لم يتوسع في تفاصيل كيفية عمل ذلك، وأضاف: "ما نحاول القيام به هو تحديد القطع الموجودة في منتصف طبقات الاستخراج هذه".
MENAFN15092023000089011017ID1107078053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.