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الجيش الأمريكي يسعى للحاق بالصين في الذكاء الاصطناعي

9/15/2023 2:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) من أجل اللحاق بالصين في سباق الذكاء الاصطناعي، كلف أحد كبار مسؤولي الاستحواذ بالجيش الأمريكي مؤخرا المسؤولين في صناعة الذكاء الاصطناعي بتطوير فاتورة المواد (BOM) حيث تنظر الخدمة في زيادة اعتمادها لخوارزميات الطرف الثالث، وصرح يونغ بانغ ، نائب مساعد وزير الدفاع للاستحواذ واللوجستيات والتكنولوجيا في مؤتمر AFCEA TecAugusta بقوله: تعد قوائم عمليات AI BOM مهمة بالنسبة لنا، لأننا نريده كجزء من وصفة BOM AI، وأكرر القول: حسنًا، هذا أساسًا هو المكان الذي أعتقد أننا نريد المزيد من الحوار فيه.
فكرة AI BOMs
‏AI BOMs فكرة تم طرحها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام من قبلBang ، حيث يتم بناؤها مثل BOMs للبرامج، أو S-BOMs ، المستخدمة لتأمين سلسلة توريد البرمجيات. في جوهرها ، تقدم BOMs خريطة طريق للمكان الذي جاء منه الكود داخل تطبيقات البرامج الرئيسية - أو كما تضعها الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، ((قائمة المكونات التي تشكل مكونات البرامج)) ، والتي يقول الداعمون إنها تقلل من مخاطر الأمن السيبراني.
خوارزميات الصناعة
وأضاف بانغ: إن الخدمة تريد استخدام خوارزميات الصناعة ((للحاق بالصين في هذا المجال)) ، لكنها ستتطلب النظر في المخاطر المحتملة أو نقاط الضعف التي يمكن أن تخلقها تلك الخوارزميات. أكد بانغ أن الفكرة ليست سرقة الملكية الفكرية للصناعة أو الهندسة العكسية لها ، ولكن للعمل معًا.
وقال بانغ عن AI BOMs، ما زلنا نتحدث باستمرار مع الصناعة في هذا المجال، ونريد ردود الفعل لأننا نسير في هذا المسار للأسباب نفسها، نريد تقليل سطح هجومنا من وجهة نظر حسابية.
تحد صعب
ذكر بانغ سابقًا كيف أن الحد من هذا الخطر يمثل مصدر قلق، قائلاً: إنه تحد صعب يحتاج الجيش إلى مساعدة الصناعة فيه. هناك قلق آخر طرحه من قبل عندما يتعلق الأمر بتطوير ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي في الجيش وهو قوة عاملة عديمة الخبرة.
“الجميع مهتم بالذكاء الاصطناعي. نحن لم نصل إلى هناك بعد. الجميع مهتم بالتعلم الآلي. قال بانغ في 25 مايو ((بعض الناس يفهمون ذلك)). ((لا يوجد عدد كافٍ من الناس في الجيش، لهذا السبب نحتاج إلى مساعدة من الصناعة.”
التحول الرقمي
وستكون AI BOMs جزءًا من رحلة التحول الرقمي للجيش. بهذا استهل بانغ خلال خطابه الرئيسي قبل أيام، وتحدث بإيجاز عن نهج يسمى التتبع، وإمكانية المراقبة، وقابلية الاستبدال والاستهلاك الآلي، أو TORC ، يمكن أن يساعد الخدمة على تحرير بياناتها، وبمرور الوقت، واعترف بقوله: لدينا الآن أنظمة متعددة معزولة لأنها أكثر كفاءة، أو ربما أداء أسرع، ولكن عندما تنظر إليها من مؤسسة، فهي في الحقيقة غير قابلة للتطوير، عن غير قصد تقوم بإغلاق تلك البيانات في الأنظمة وعلينا حرفياً إجراء المعجزات للدخول إلى النظام لسحب البيانات ذات الصلة. من الممل أن تصل إلى هناك. إذن ما نتحدث عنه هو كيف يمكننا في الواقع فصل كل ذلك؟ "
الآن، يريد الجيش فصل هذه الطبقات واستخدام عملية TORC لمساعدته على استخراج تلك الطبقات للحصول على البيانات التي يحتاجها بسهولة أكبر، على الرغم من أن Bang لم يتوسع في تفاصيل كيفية عمل ذلك، وأضاف: "ما نحاول القيام به هو تحديد القطع الموجودة في منتصف طبقات الاستخراج هذه".

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