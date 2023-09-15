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نطق الشهادتين لا يُعدُّ دخولا للإسلام

9/15/2023 2:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)شهدت فيديو لعروس بثوب الزفاف، وبداية الحفل، حيث رفضت القبول بزوجها ((غير العربي)) إلا بعد نطق الشهادتين، فلقنه والدها الشهادتين، ليردد الزوج - الذي شعر بالابتزاز - مع ((عمه)) فيما يبدو أنه حفاظًا على ((الليلة))، لتثور الزغاريد والأغاني، وتحتضن العروس زوجها بابتسامته ((المرتبكة))!.
(2)
هذه ((الإنجازات العاطفية)) المنتشرة لا تدرك قيمة الإسلام وقوته وعمقه وتحديه وهو يعلن ((لا إكراه في الدين))، ثم إن هذا((العقد)) الشفهي الذي يمكن أن ينطقه الجميع يستلزم أركانًا، وشروطًا، وواجبات، وآدابا، فالأمر أعمق وأكبر من ((أشهدُ.. أشهدُ.. أنّ.. أنّ))!.
(3)
حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال: ((ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))، والمتأمل يستنبط من ((ادعهم))، ((فأعلمهم))، ((إن هم أطاعوك))، أحكامًا ودروسًا، تمامًا كالعمق في حديث ((قل لا إله إلا الله، كلمةً أحاجُّ لك بها عند الله)).
(4)
الإسلام دين قويٌ غني، لذا يجب تأجيل البهجة والاحتفال والقرارات ذات العلاقة، إلى أن ((يعتقد)) و((يعمل)).
(5)يجب أن يُعلّم حديث الإسلام أنه ((اقتطع)) التذكرة، فعليه أن يكون حريصًا على ((الالتزام)) بقواعد المنظومة وإلا سيجد نفسه في الخارج حيث لا تنفعه ((التذكرة))!
(6)
((القبول)) و((الجنة))، هي أمور غيبية، لا حديث حولها، لذا يجب أن يعلم ملقنو الشهادة، والمسلمين الجدد، أن الأمر أعظم من ((النطق)) الشفهي.
(7)
لا قيمة للشهادتين دون علم بمعناها، وعمل بمقتضاها.

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