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الشعوب البدائية والمهارة الفنية

9/15/2023 2:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) في الواقع، فإن الشعوب البدائية قد تكون أقل تطورا في النواحي التكنولوجية وبعض النواحي الأخرى، ولكنها من بعض الوجوه أكثر تطورا من أكثر المجتمعات المتقدمة، فالبدوي في صحارى رماله، والأسكيمو في صحارى جليده هو أكثر ودا وشجاعة وصدقا وإخلاصا وتعاونا مـن أكثر أعضاء المجتمعات المتمدنة. وإن الجماعة التي ندعوها ((بدائية)) هي أكثر الأشكال الاجتماعية والسياسية إتاحة لحرية الفرد وتفتيحا لإمكاناته. ولقـد قادت المراجعة الشاملة للمفاهيم القديمة حول ((البدائية)) إلى ظهور جيل جديد من الأنثروبولوجيين في الغرب، أخذ يرى بوضوح، ونتيجة الدراسة الموضوعية لركام المعلومات التي تكدست خلال القرن العشرين، أن المجتمعات التي ندعوها ((البدائية)) ليست مرحلة طفولية من مراحل تطور البشرية، وليست انحرافات في مسارات مسدودة على شجرة التطور التي تتربع فوقها المجتمعات الصناعية الحديثة، بل إنها شكل تـام مـن أشكال الحياة الإنسانية الناضجة، والمكتفية بنفسها.
يقول أحد الأنثروبولوجيين البارزين في هذا الاتجاه، آشلي مونتاغيو: ((إن الخطأ الأساسي الذي يرتكبه من يتحدث عــن الفـن البـدائي هـو استخلاص التعميم من إحدى النواحي غير المتطورة نسبيا في الثقافة، وذلك مثل التكنولوجيا أو الاقتصاد، وافتراض أن كل النواحي الأخرى لتلك الثقافة لا بـد أن تكون غير متطورة بالمقدار نفسه)).
والواقع، فإننا عندما نقارن خصائص معينة بالثقافات غير الكتابية أو البدائية، مثل اللغة والدين والأساطير ونظام القربي والحكايات والأشعار وقص الأثر وغيرها، بمثيلاتها في المجتمعات المتمدنة لن ينجحون فحسب، بل سيتفوقون عليهم في أحيان كثيرة. وعندما اكتشفت المنحوتات البرونزية النيجيرية الرائعة، قال البعض إنها لا يمكن أن تكون من صنع الزنوج، فقد كان أسهل على هؤلاء أن يتصوروا فنانا كبيرا لأحد الأصول العرقية المتقدمة، وقد قادته جولاته إلى نيجيريا، من أن ينسبوا لشعب ((بدائي)) لا يقرأ ولا يكتب، ولا تزال ثقافته وتكنولوجيته ((بدائية))، مثل هذه العبقرية الخلاقة والأساليب المتنوعة والخيال الرفيع، مما نجده في الفن النيجيري.
ومن مجال الفن أيضا يأتينا البرهان على رقي نواح معينة من ثقافات الـعـصـر الحجري الموصوفة بالبدائية، وهو رقي يدفعنا إلى مقارنته بنظائره في حضارتنا الحديثة. يوضح آشلي مونتاغيو في هذا الموضوع ما يلي:
((إنسان ما قبل التاريخ في العصر الحجري القديم الأعلى كان في بعض نواحي حياته قادرا على إنجاز أمور عجز غيره يذلك الحين التفوق عليه فيها)). ومن بين الأمثلة البارزة على ذلك فنون العصر التي قال فيها السير هربرت ريــد: ((أفضل رسومات التاميرا ونيو ولاسكو تكشف مهارة لا تقل عن مهارة بيزانيلو أو بيكاسو. وكل من رأى الرسوم الأصلية، بل حتى نسخا مأخوذة عنها، سيوافق على أن هذا القول غير مبالغ فيه)). فبالإضافة إلى المهارة الفنية التي اتصف بها الفنانون القدماء، فإن أعمالهم تظهر قدرا من الحيوية وقوة التعبير قل نظيره في أي عصر من العصور. ولا شك في أن الأفراد القادرين على استخدام مثل تلك المهارات كانوا يتميزون بدرجة من الذكاء لا تقل عن تلك التي يمتلكها الإنسان المتمدن المعاصر. ولما كانت كلمة ((بدائي)) لا تؤدي إلى طمس هذه الحقيقة فحسب، بل إلى حجب قدرتنا على فهم المغزى الحقيقي للوقائع، فإن علينا التحلي بأقصى درجات الحيطة إذا أردنا استخدامها.
لقد أدت هذه الرؤية الجديدة لمسألة ((البدائية)) إلى إعادة النظر في المصطلح نفسه، ومحاولة استبدال مصطلح بديل به لا يوحي بفكرة التدني من الناحية التطورية، حيث اقترح بعض الباحثين مصطلح ((الجماعات اللاكتابية)) بدل ((الجماعات البدائية))، واقترح آخرون ((الجماعات الإثنية)) أو ((الجماعات الوطنية))، وغيرها. وهنالك مصطلح استخدمه مؤرخ الأديان المعروف ميرسيا إلياد، الذي استبدل ((التقليدي)) بـ((البدائي))، وذلك انطلاقا من كون المجتمعات التي ندعوها ((بدائية)) هي مجتمعات محافظة إلى حد بعيد، وبطيئة النمو والتغير، مقارنةً بالمجتمعات التي توضعت تاريخيا على الخط الرئيسي لاتجاه الحضارة الذي انتهى بمجتمع الصناعة والتكنولوجيا الحديث. وبما أن هذه المصطلحات الجديدة ما زالت موضع جدل بين الباحثين، ولم يكتب لواحد منها الاستمرار والانتشار، يمكن في اعتقادي المحافظة مؤقتا على مصطلح ((البدائي)) بعد استبعاد المعاني السلبية التي ارتبطت به، وهذا ما قام به المؤلفون الأجلاء.
لقد اعتاد الأنثربولوجيون النظر إلى الثقافات البدائية الحديثة باعتبارها ممثلة لمجتمعات ما قبل التاريخ، وأكثر شبها بها، وافترضوا أن الأنماط الثقافية البدائية القائمة اليوم أو التي كانت قائمة إلى وقت قريب، لأن معظم المجتمعات البدائية قد تخطت بشكل أو آخر عتبة الحضارة الحديثة، ولــو مـن حيث الشكل فقط، تتطابق مع الأنماط الثقافية التي ميزت طفولـة الجنس البشري، وأن البدائية الحديثة ليست إلا بقايا متحجرة من تلك العصور الغابرة. وبناء على هذا الافتراض، أخذ الأنثربولوجيون يعكسون معظم ما يجدونه لدى هذه الثقافات على المراحل الابتدائية للثقافة الإنسانية في عصورها الحجرية، في سعيهم للبحث عن البدايات والأصول. غير أن الدراسات المعمقة لفيض المعلومات التي تحصلت لدينا خلال القرن المنصرم تُظهر أن الثقافات البدائية لیست مستحاثات من العصر الحجري، بل هي ثقافات ((تاريخية)) قد مرت بتاريخ لا يقل طولا عن تاريخ الشعوب المتمدنة، أوصلها إلى مـا هـي عليهـا الآن.
1980*
* كاتب وباحث سوري في الميثولوجيا وتاريخ الأديان

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