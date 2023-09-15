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سعيد ينهي معاناة والدته

9/15/2023 2:18:38 PM
(MENAFN- Al Watan) في بادرة ليست بالغريبة على مجتمعنا، أنهى الشاب سعيد علي عفير معاناة والدته رحمه بنت حسن بوتيه آل عتيق مع مرض الفشل الكلوي، بعد أن قام بالتبرع لها بإحدى كليتيه بعد عملية جراحية ناجحة شهدها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وعبر الشاب سعيد بن عفير عن بالغ سعادته بعد سماعه نبأ نجاح العملية وأن والدته تتمتع بصحة جيدة.
وقال "الحمد لله على ما تحقق فهذه اللحظة تعتبر من أجمل اللحظات في حياتي حيث منها تبدأ والدتي حياة جديدة بعيدا عن الآلام ومعاناة الغسيل الشبه يومية، وهذا يعتبر جزء لا يذكر مما تستحقه والدتي شاكرا الله عز وجل على مامن به علينا وخالص الشكر للكادر الطبي والإداري أجمع بمستشفى الملك فيصل التخصصي الذين أشرفوا على عملية الزراعة وعلى كل ماوجدناه من عناية ورعاية كاملة لي ولوالدتي سائلا الله أن يكتب أجرهم ويكتب لهم النجاح الدائم".

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