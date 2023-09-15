سعيد ينهي معاناة والدته
التاريخ
9/15/2023 2:18:38 PM
(MENAFN- Al Watan) في بادرة ليست بالغريبة على مجتمعنا، أنهى الشاب سعيد علي عفير معاناة والدته رحمه بنت حسن بوتيه آل عتيق مع مرض الفشل الكلوي، بعد أن قام بالتبرع لها بإحدى كليتيه بعد عملية جراحية ناجحة شهدها مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وعبر الشاب سعيد بن عفير عن بالغ سعادته بعد سماعه نبأ نجاح العملية وأن والدته تتمتع بصحة جيدة.
وقال "الحمد لله على ما تحقق فهذه اللحظة تعتبر من أجمل اللحظات في حياتي حيث منها تبدأ والدتي حياة جديدة بعيدا عن الآلام ومعاناة الغسيل الشبه يومية، وهذا يعتبر جزء لا يذكر مما تستحقه والدتي شاكرا الله عز وجل على مامن به علينا وخالص الشكر للكادر الطبي والإداري أجمع بمستشفى الملك فيصل التخصصي الذين أشرفوا على عملية الزراعة وعلى كل ماوجدناه من عناية ورعاية كاملة لي ولوالدتي سائلا الله أن يكتب أجرهم ويكتب لهم النجاح الدائم".
MENAFN15092023000089011017ID1107078047
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.