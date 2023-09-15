الجيش الأمريكي يسعى للحاق بالصين

الجيش الأمريكي يسعى للحاق بالصين
التاريخ
9/15/2023 2:18:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يجبر الواقع الجديد لقدرات الصواريخ المضادة للسفن صانعي السياسة الدفاعية والإستراتيجيين البحريين إلى التكيف تجنبًا للهزيمة، ويحذر ألبرت بالازو من جامعة نيو ساوث ويلز من أنه ((من المحتمل أننا في بداية قفزة في قدرة الصواريخ الأرضية المضادة للسفن)).
وقد يكون لدى الولايات المتحدة البحرية الأكثر تقدمًا في العالم، ولكن كما حذر مسؤولو البنتاغون علنًا، أن إستراتيجية الصين لمواجهتها تتمثل في تحميل الصواريخ الأرضية المضادة للسفن، وهو ما حذر منه ألبرت وأضاف أن التهديد سيستمر في الازدياد، نظرًا، لأن السفن وحاملات الطائرات لن تصمد أمام الصواريخ الأرضية المضادة.
وهناك قول مأثور قديم منسوب للأدميرال البريطاني هوراشيو نيلسون، وهو أن ((السفينة أحمق لمحاربة الحصن))، وفي ضوء تحسينات الأسلحة الحديثة، تحولت مقولته إلى ((السفينة هي أحمق لمحاربة صاروخ يدافع عن الساحل)).
تكلفة أقل
ويمكن للصواريخ المعاصرة المضادة للسفن الموجودة بالفعل في الخدمة أن تصل إلى البحر لآلاف الكيلومترات، وبما أن تكلفتها تافهة مقارنة بتكلفة السفينة وحاملة الطائرات، يمكن للعدو تحمل استخدامها بأعداد كبيرة، وبالتالي التغلب على دفاعات السفينة،
فالصينيون، على سبيل المثال، يحرسون قواربهم البحرية بمجموعة من الصواريخ المضادة للسفن بما في ذلك (DF-21D)، والتي تُعرف باسم ((قاتل الناقل))، يُطلق على صاروخ (DF-26) الصيني اسم (Guam Killer)، ولديه مدى لتهديد البنية التحتية للجيش الأمريكي في تلك الجزيرة، وحتى الآن لم يغامر أي أسطول كبير بدخول المياه التي يراقبها نظام صواريخ برية معادية للضربة البحرية.
هدف أساسي
ولطالما كانت السيطرة على البحر هدفًا أساسيًا لجيوش العديد من البلدان، ولكن بدون الصواريخ المضادة للسفن في البريه لا يمكن للأسطول تحقيق أهدافه، وقد أبحرت البشرية على مياه العالم، واعتمد القتال من أجل السيطرة على البحر على نتيجة المعركة بين السفن، ومؤخرًا، السفن والطائرات الضاربة البحرية، واستمر هذا الواقع من عصر القوادس ((نوع من السفن المزودة بمجاديف نشأت في إقليم البحر المتوسط واستُخدمت في الحرب، والتجارة والقرصنة منذ الألفية الأولي قبل الميلاد))، وحتى تطوير السفن الحربية الشراعية المتقدمة في القرن السادس عشر وصولا إلى عصر حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية.
والآن القوات البرية المسلحة بصواريخ الضربات البحرية بعيدة المدى مدعومة بأنظمة الاستشعار والاستهداف، ستغير كيفية تحقيق السيطرة على البحر أو منعه.
بداية القفزة
من المحتمل أننا ما زلنا في بداية قفزة في قدرة الصواريخ الأرضية المضادة للسفن، وهناك تأكيدات بأن هذه الأسلحة سوف تتحسن، وسوف يزداد مداها وسرعتها وحجم رأسها الحربي، كما أن نشر الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الميدان سيجعل بقاء السفن الحربية أكثر صعوبة، في حين أن الأساطيل قد تظل آمنة في وسط المحيط، على الأقل في الوقت الحالي، فإنها ستحتاج في وقت ما إلى الإغلاق بساحل تراقبه قلعة من الصواريخ.
تتجه الشؤون البحرية نحو منطقة بحرية ذات اتساع هائل، وسيكون عرض القوة البحرية ضد دفاع صاروخي أرضي باهظ التكلفة، إن لم يكن مستحيلًا، وسيتطلب النجاح في هذا المستقبل تغييرات كبيرة في كيفية تفكير القوات البحرية وعملها، بالإضافة إلى اعتراف جديد من قبل القوات البرية بأن البحر هو ملكهم للسيطرة، تتضمن هذه التغييرات في التفكير ما يلي:
التفكير على نطاق صغير ومتعدد
السفن الكبيرة يسهل استهدافها ويستحيل استبدالها فيما يصعب العثور على السفن الأصغر حجمًا، ولن يؤدي خسارتها إلى تعطيل العملية بأكملها، ويمكن ربط السفن الصغيرة ذات القدرات المختلفة باتصالات حديثة للعمل بشكل مشترك.
التفكير الاقتصادي
نادرًا ما تكلف السفن الحربية الحديثة أقل من مليار دولار لكل منها، في حين كان ثمن حاملة الطائرات جيرالد آر فورد 13 مليار دولار ومع أن قدراتها تثير الرهبة، فإن الصواريخ التي من المحتمل أن تغرقها أو تعطلها ستكلف الملايين، ولا يمكن للسفن الكبيرة أن تربح مسابقة التكلفة مقابل الصواريخ، فالسفينة الأصغر هي هدف أقل تكلفة ودعوة.
التفكير بدون طيار
المنصات غير المأهولة، في جميع المجالات، تواصل اكتساب القدرة، لذا ينبغي استبدال الأشخاص بالسفن الموجهة عن بعد،
ربما تكون السفن الكبيرة الوحيدة في الأسطول المستقبلي هي المناقصات الخاصة بأسطول غير مأهول.
التفكير بشكل مختلف
الإبحار إلى المنطقة المحظورة للخصم هو اللعب على قوة العدو، لذا تحتاج القوات البحرية إلى إعادة فحص الكيفية التي تنوي القيام بها بخطة واضحة وعدم المجازفة، ومن الضروري ترسيخ الهيمنة المحلية بالأصول البرية والجوية والإلكترونية قبل أن تبحر السفن في طريق الضرر.
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