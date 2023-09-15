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صندوق أوبك يدعم جهود الإغاثة فى المغرب بـ500 ألف دولار

9/15/2023 2:18:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية على منحة بقيمة 500 ألف دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الفورية والمتوسطة المدى استجابة للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الماضي. وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في إحداث أضرار جسيمة وحصد أرواح الآلاف، مما جعله أكبر زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من 100 عام.

وستلبي المساعدات الطارئة التي يقدمها صندوق أوبك الاحتياجات الحرجة بما في ذلك توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى، فضلا عن تدابير الحماية والوقاية كجزء من عملية الإغاثة الشاملة ، وسيتم توجيه المنحة من خلال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) وستوفر مساعدة حيوية لجمعية الهلال الأحمر المغربي (MRCS).

وقال المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة:“إننا نتضامن مع شعب المغرب الذي تكبد خسائر مدمرة نتيجة هذا الزلزال المدمر. وبالتعاون مع المجتمع الدولي، نأمل أن تتمكن مساعدتنا الفورية من تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين والمساعدة في تعافيهم”.

وتهدف المنحة إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا من السكان مثل الأسر والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ويتماشى التزام صندوق أوبك بتقديم المساعدات الإنسانية مع شراكته طويلة الأمد مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي يعود تاريخها إلى عام 1997.

وحتى الآن، قدم صندوق أوبك ما يقرب من 32 مليون دولار في شكل منح إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لأكثر من 85 مبادرة إنسانية واستجابة للطوارئ.

أ. ش. أ

MENAFN15092023000202011048ID1107078045

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