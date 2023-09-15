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تقرير: تزايد حالات تخلف الشركات الأمريكية عن سداد ديونها 176% هذا العام

9/15/2023 2:18:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع عدد حالات تعثر الشركات الأمريكية عن سداد ديونها بنسبة 176% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها تلك الشركات مع ارتفاع الفائدة.

وحسب بيانات“إس أند بي جلوبال ريتنجز”، تخلفت ما يصل إلى 69 شركة أمريكية عن سداد ديونها في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بارتفاع 176% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد أغسطس على وجه الخصوص 16 حالة عدم سداد للديون، وهو المستوى الأعلى الذي يسجل في هذا الشهر منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويعد قطاع الإعلام والترفيه الأكثر تأثرًا بأزمة الائتمان هذا العام، إذ شهد ارتفاع حالات التخلف عن السداد بأكثر من ستة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام المقبل ليصل العدد إلى 24 حالة.

أرقام

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