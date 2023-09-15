تقرير: تزايد حالات تخلف الشركات الأمريكية عن سداد ديونها 176% هذا العام

تقرير: تزايد حالات تخلف الشركات الأمريكية عن سداد ديونها 176% هذا العام
التاريخ
9/15/2023 2:18:29 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع عدد حالات تعثر الشركات الأمريكية عن سداد ديونها بنسبة 176% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها تلك الشركات مع ارتفاع الفائدة.
وحسب بيانات“إس أند بي جلوبال ريتنجز”، تخلفت ما يصل إلى 69 شركة أمريكية عن سداد ديونها في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بارتفاع 176% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد أغسطس على وجه الخصوص 16 حالة عدم سداد للديون، وهو المستوى الأعلى الذي يسجل في هذا الشهر منذ عام 2009، عندما كان الاقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويعد قطاع الإعلام والترفيه الأكثر تأثرًا بأزمة الائتمان هذا العام، إذ شهد ارتفاع حالات التخلف عن السداد بأكثر من ستة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام المقبل ليصل العدد إلى 24 حالة. أرقام
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