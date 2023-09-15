أسعار الغاز الأوروبية قد تتراجع إثر البداية المعتدلة للشتاء القادم

أسعار الغاز الأوروبية قد تتراجع إثر البداية المعتدلة للشتاء القادم
التاريخ
9/15/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تشير بيانات خدمة“كوبرينكوس” لمتابعة التغير المناخي إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا خلال أكتوبر فوق معدلاتها الطبيعية، بما يساعد في تهدئة مخاوف الأسواق تجاه نقص المعروض من الغاز الطبيعي.
وقال“آنثوني يوان” محلل استراتيجيات السوق لدى“سيتي جروب” في تصريح لوكالة“بلومبرج” إن أسعار الغاز قد تتراجع بدرجة كبيرة خلال الأسابيع القادمة، وإن تأخر بداية الشتاء قد يرفع من حدة تراجع الأسعار.
وأوضحت بيانات“كونبرينكوس” أنه من المتوقع أن تشهد أوروبا شتاءً أكثر دفئاً هذا العام، مع احتمال بنسبة 50% لارتفاع درجات الحرارة فوق المتوسط في كل من المملكة المتحدة، والنمسا، وإيطاليا، وأجزاء من ألمانيا في الفترة ما بين ديسمبر وفبراير.
وزادت مخاوف الأسواق الأوروبية في الآونة الأخيرة على خلفية إضراب عمال محطات الغاز المسال التابعة لشركة“شيفرون” في أستراليا واحتمالات التصعيد المرتقب، رغم امتلاء المخزونات الأوروبية بنسبة 94%، وفق بيانات إدارة مخزونات الغاز الأوروبية.
وقال“ريتشارد تايرل” الرئيس التنفيذي لشركة“كول كو” لناقلات الغاز المسال الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر في لندن، إننا نتوقع ارتفاع المخزونات العائمة من الغاز قبل بداية موسم الطلب على التدفئة.
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