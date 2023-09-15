أسعار الغاز الأوروبية قد تتراجع إثر البداية المعتدلة للشتاء القادم

وقال“آنثوني يوان” محلل استراتيجيات السوق لدى“سيتي جروب” في تصريح لوكالة“بلومبرج” إن أسعار الغاز قد تتراجع بدرجة كبيرة خلال الأسابيع القادمة، وإن تأخر بداية الشتاء قد يرفع من حدة تراجع الأسعار.

وأوضحت بيانات“كونبرينكوس” أنه من المتوقع أن تشهد أوروبا شتاءً أكثر دفئاً هذا العام، مع احتمال بنسبة 50% لارتفاع درجات الحرارة فوق المتوسط في كل من المملكة المتحدة، والنمسا، وإيطاليا، وأجزاء من ألمانيا في الفترة ما بين ديسمبر وفبراير.

وزادت مخاوف الأسواق الأوروبية في الآونة الأخيرة على خلفية إضراب عمال محطات الغاز المسال التابعة لشركة“شيفرون” في أستراليا واحتمالات التصعيد المرتقب، رغم امتلاء المخزونات الأوروبية بنسبة 94%، وفق بيانات إدارة مخزونات الغاز الأوروبية.

وقال“ريتشارد تايرل” الرئيس التنفيذي لشركة“كول كو” لناقلات الغاز المسال الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر في لندن، إننا نتوقع ارتفاع المخزونات العائمة من الغاز قبل بداية موسم الطلب على التدفئة.

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