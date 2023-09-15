%4.5 ارتفاعاً فى الناتج الصناعى بالصين خلال أغسطس الماضى

%4.5 ارتفاعاً فى الناتج الصناعى بالصين خلال أغسطس الماضى
التاريخ
9/15/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في البلاد بنسبة 4.5 % على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي.
وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” إن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري.
ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، توسع قطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.3% ونسبة 5.4% على التوالي خلال أغسطس الماضي، بينما ارتفع إنتاج وإمدادات الكهرباء والحرارة والغاز والمياه بنسبة 0.2%.
ومن حيث الملكية، ارتفع ناتج الشركات التي تديرها الدولة وشركات الأسهم المشتركة والشركات الخاصة بنسب 5.2% و5.7% و3.4% على أساس سنوي على التوالي خلال الشهر الماضي.
ومن حيث المنتجات، ارتفع ناتج خلايا الطاقة الشمسية بنسبة 77.8%، بينما ارتفع ناتج وحدات توليد الكهرباء بنسبة 32.4%.
ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي تصل إيرادات الأعمال الرئيسية لكل منها إلى 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.79 مليون دولار أمريكي).
أ. ش. أ
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