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%4.5 ارتفاعاً فى الناتج الصناعى بالصين خلال أغسطس الماضى

9/15/2023 2:18:28 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت الهيئة الصينية للإحصاء، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في البلاد بنسبة 4.5 % على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” إن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري.

ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسية، توسع قطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.3% ونسبة 5.4% على التوالي خلال أغسطس الماضي، بينما ارتفع إنتاج وإمدادات الكهرباء والحرارة والغاز والمياه بنسبة 0.2%.

ومن حيث الملكية، ارتفع ناتج الشركات التي تديرها الدولة وشركات الأسهم المشتركة والشركات الخاصة بنسب 5.2% و5.7% و3.4% على أساس سنوي على التوالي خلال الشهر الماضي.

ومن حيث المنتجات، ارتفع ناتج خلايا الطاقة الشمسية بنسبة 77.8%، بينما ارتفع ناتج وحدات توليد الكهرباء بنسبة 32.4%.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي تصل إيرادات الأعمال الرئيسية لكل منها إلى 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.79 مليون دولار أمريكي).

أ. ش. أ

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