الصحة العالمية: هناك حاجة ماسة لزيادة الإمدادات الطبية في ليبيا

وأضاف برينان – في تصريح خاص أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة – أن العديد من المنشآت الطبية لم تكن تعمل بشكل جيد حتى قبل العاصفة، حيث أن نسبة كبيرة من هذه المنشآت كانت تعاني بالفعل من سوء التجهيز ونقص الموظفين.. مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت في وضع يسمح لها بقيادة الجهود التعاونية لوكالات الإغاثة الأخرى، إلا أن ذلك تأخر بسبب وجود حكومتين ليبيتين في الغرب والشرق.

وأشار برينان إلى أن هناك مشكلات تتعلق بالحصول على تصريح من الحكومة من أجل توصيل المساعدات إلى المناطق التي في حاجة إليها، قائلا إن“معظم الاستجابة المبكرة لأي أزمة كبيرة مثل هذه تكون من جانب المجتمع المحلي.. ولكن نحن.. المجتمع الدولي، نحتاج إلى الوقوف خلفهم وتقديم الدعم على نطاق واسع بما يتناسب مع هذه الاحتياجات الهائلة”.

أ. ش. أ