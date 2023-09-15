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“لاجارد”: المركزى الأوروبى لا يناقش خفض أسعار الفائدة

9/15/2023 2:18:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكدت رئيسة المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” أن البنك لا يناقش خفض أسعار الفائدة، بعد زيادتها أمس إلى ما يعتقد المستثمرون أنه ذروة ارتفاعها.

وقالت“لاجارد” في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجموعة الأوروبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، إن مستوى تكاليف الاقتراض، وطول مدة ارتفاعها سيكون لها دور كبير.

وتابعت: أكرر، إننا لم نقرر، أو نناقش، أو نُشِر حتى إلى كلمة خفض”، مؤكدة أن الكلمة الأخيرة بشأن مسار تكلفة الاقتراض ترجع للبيانات.

وذكر“ماديس مولر” محافظ مصرف إستونيا المركزي عبر مدونته اليوم، أن صانعي السياسة النقدية قالوا بكل وضوح إنهم لا يتوقعون المزيد من رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة، على حد علمهم.

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