“لاجارد”: المركزى الأوروبى لا يناقش خفض أسعار الفائدة

“لاجارد”: المركزى الأوروبى لا يناقش خفض أسعار الفائدة
التاريخ
9/15/2023 2:18:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أكدت رئيسة المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” أن البنك لا يناقش خفض أسعار الفائدة، بعد زيادتها أمس إلى ما يعتقد المستثمرون أنه ذروة ارتفاعها.
وقالت“لاجارد” في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجموعة الأوروبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، إن مستوى تكاليف الاقتراض، وطول مدة ارتفاعها سيكون لها دور كبير.
وتابعت: أكرر، إننا لم نقرر، أو نناقش، أو نُشِر حتى إلى كلمة خفض”، مؤكدة أن الكلمة الأخيرة بشأن مسار تكلفة الاقتراض ترجع للبيانات.
وذكر“ماديس مولر” محافظ مصرف إستونيا المركزي عبر مدونته اليوم، أن صانعي السياسة النقدية قالوا بكل وضوح إنهم لا يتوقعون المزيد من رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة، على حد علمهم. أرقام
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