سوق أبوظبى يقود البورصات العربية الأسبوع الماضى بمكاسب 25 مليار دولار

وأضاف الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة اليوم التي اوردتة وكالة انباء الإمارات“وام” أن الرسملة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 744.8 مليار دولار إلى 769.8 مليار دولار، بمكاسب تجاوزت 25 مليار دولار.

ووفق النشرة، بلغت رسملة سوق دبي نحو 187.3 مليار دولار، والسوق المالية السعودية نحو 3 تريليونات دولار وبورصة قطر 165.6 مليار دولار وبورصة الكويت 135.4 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة مسقط نحو 61.5 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبورصة الدار البيضاء 59.4 مليار دولار وبورصة مصر 42.1 مليار دولار، وبورصة عمان 23.8 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة البحرين أكثر من 20.2 مليار دولار وبورصة بيروت 18.6 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.95 مليار دولار وسوق دمشق للأوراق المالية 3.96 مليار دولار.

أ. ش. أ