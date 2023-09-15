تباطؤ نمو الأجور فى منطقة اليورو خلال الربع الثانى

وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية“يوروستات” الجمعة، ارتفاع تكلفة ساعة العمل بنسبة 4.5% خلال الفترة بين أبريل ويونيو على أساس سنوي.

وتأتي تلك البيانات بعد يوم من تصريح البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه لإقرار سعر الفائدة بأنه يتابع بيانات الأجور عن كثب، لتحديد مدى تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وقالت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك الأوروبي خلال الاجتماع أن مساهمة تكاليف العمل في معدل تضخم منطقة اليورو، ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، نتيجة ارتفاع أجر العامل بنسبة 5.5% على أساس سنوي.