تباطؤ نمو الأجور فى منطقة اليورو خلال الربع الثانى

تباطؤ نمو الأجور فى منطقة اليورو خلال الربع الثانى
التاريخ
9/15/2023 2:18:27 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تباطأ معدل نمو الأجور في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إشارة إلى توازن سوق العمل الأوروبي خلال الفترة.
وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية“يوروستات” الجمعة، ارتفاع تكلفة ساعة العمل بنسبة 4.5% خلال الفترة بين أبريل ويونيو على أساس سنوي.
وتأتي تلك البيانات بعد يوم من تصريح البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه لإقرار سعر الفائدة بأنه يتابع بيانات الأجور عن كثب، لتحديد مدى تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقالت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك الأوروبي خلال الاجتماع أن مساهمة تكاليف العمل في معدل تضخم منطقة اليورو، ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، نتيجة ارتفاع أجر العامل بنسبة 5.5% على أساس سنوي. أرقام
MENAFN15092023000202011048ID1107078038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.