تراجع الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات اقتصادية تجاوزت التوقعات

ومع بداية تداولات اليوم، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% أو 52 نقطة إلى 34854 نقطة.

كما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.5% أو 22 نقطة إلى 4482 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.8% أو 109 نقطة إلى 13816 نقطة.

وانخفض سهم“أدوبي” بنسبة 2.85%، رغم إعلان الشركة نتائج أعمال تجاوزت توقعات وول ستريت للربع المالي الثالث.

وأظهر مسح“إمباير ستيت” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، نمو النشاط الصناعي في الولاية خلال سبتمبر، وبأكثر من التوقعات، عاكسًا الانخفاض الحاد الذي شهده في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بمقدار 20.9 نقطة إلى 1.9 نقطة، ومقارنة بتوقعات زيادته إلى -10 نقاط.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل، بارتفاع أسعار الواردات الأمريكية 0.5% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.1% في الشهر السابق، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2022، وجاءت مدفوعًة بارتفاع أسعار الوقود، كما زادت أسعار الصادرات 1.3% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.5% في يوليو.

وتباطأ الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لينمو بنسبة 0.4% في أغسطس على أساس شهري، لكنه جاء أفضل من التوقعات بنمو بنسبة 0.1% فقط، وحدّ من المكاسب انخفاض بنسبة 5% في إنتاج السيارات وقطع الغيار.

وعلى جانب آخر، بدأ الآلاف من أعضاء اتحاد السيارات الأمريكي اليوم، إضراباً في ثلاث منشآت رئيسية تابعة لشركات“فورد” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس”، على خلفية فشل المفاوضات بين عمال الاتحاد وشركات صناعة السيارات في التوصل لاتفاق حول تعديل عقود العمل مساء الخميس.

وارتفع عدد حالات تعثر الشركات الأمريكية عن سداد ديونها بنسبة 176% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل الضغوط المالية مع ارتفاع الفائدة ، بحسب بيانات“إس آند بي جلوبال ريتنجز”.