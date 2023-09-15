تراجع الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات اقتصادية تجاوزت التوقعات

تراجع الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات اقتصادية تجاوزت التوقعات
التاريخ
9/15/2023 2:18:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع، في ظل تقييم الأسواق صدور بيانات اقتصادية تجاوزت التوقعات، الأمر الذي جدد من مخاوف التشديد النقدي.
ومع بداية تداولات اليوم، انخفض مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% أو 52 نقطة إلى 34854 نقطة.
كما تراجع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.5% أو 22 نقطة إلى 4482 نقطة، وهبط مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.8% أو 109 نقطة إلى 13816 نقطة.
وانخفض سهم“أدوبي” بنسبة 2.85%، رغم إعلان الشركة نتائج أعمال تجاوزت توقعات وول ستريت للربع المالي الثالث.
وأظهر مسح“إمباير ستيت” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، نمو النشاط الصناعي في الولاية خلال سبتمبر، وبأكثر من التوقعات، عاكسًا الانخفاض الحاد الذي شهده في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بمقدار 20.9 نقطة إلى 1.9 نقطة، ومقارنة بتوقعات زيادته إلى -10 نقاط.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل، بارتفاع أسعار الواردات الأمريكية 0.5% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.1% في الشهر السابق، وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2022، وجاءت مدفوعًة بارتفاع أسعار الوقود، كما زادت أسعار الصادرات 1.3% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.5% في يوليو.
وتباطأ الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لينمو بنسبة 0.4% في أغسطس على أساس شهري، لكنه جاء أفضل من التوقعات بنمو بنسبة 0.1% فقط، وحدّ من المكاسب انخفاض بنسبة 5% في إنتاج السيارات وقطع الغيار.
وعلى جانب آخر، بدأ الآلاف من أعضاء اتحاد السيارات الأمريكي اليوم، إضراباً في ثلاث منشآت رئيسية تابعة لشركات“فورد” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس”، على خلفية فشل المفاوضات بين عمال الاتحاد وشركات صناعة السيارات في التوصل لاتفاق حول تعديل عقود العمل مساء الخميس.
وارتفع عدد حالات تعثر الشركات الأمريكية عن سداد ديونها بنسبة 176% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في ظل الضغوط المالية مع ارتفاع الفائدة ، بحسب بيانات“إس آند بي جلوبال ريتنجز”. أرقام
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