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بريطانيا توافق على لقاح موديرنا المحدث لفيروس كورونا

9/15/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا اليوم الجمعة إنها وافقت على لقاح محدث لفيروس كورونا من إنتاج شركة موديرنا مما يجعله ثاني لقاح يستخدم في حملة التطعيم بالبلاد هذا الخريف.

ويمكن إعطاء الجرعة للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر. واللقاح اسمه (سبايك فاكس) ويستهدف المتحور (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5).

وتأتي موافقة الهيئة المنظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا عقب توصية لللجنة الأوروبية المنظمة للأدوية أمس الخميس.

ووافقت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر على لقاح محدث لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يستهدف فقط المتحور ذاته.

كما وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على استخدام اللقاحين المحدثين.

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