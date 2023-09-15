بريطانيا توافق على لقاح موديرنا المحدث لفيروس كورونا
التاريخ
9/15/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قالت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا اليوم الجمعة إنها وافقت على لقاح محدث لفيروس كورونا من إنتاج شركة موديرنا مما يجعله ثاني لقاح يستخدم في حملة التطعيم بالبلاد هذا الخريف.
ويمكن إعطاء الجرعة للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر. واللقاح اسمه (سبايك فاكس) ويستهدف المتحور (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5).
وتأتي موافقة الهيئة المنظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا عقب توصية لللجنة الأوروبية المنظمة للأدوية أمس الخميس.
ووافقت الهيئة في وقت سابق من هذا الشهر على لقاح محدث لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يستهدف فقط المتحور ذاته.
كما وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على استخدام اللقاحين المحدثين. أرقام
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