النمسا تقر إعفاءات ضريبية جديدة بقيمة 800 مليون يورو

النمسا تقر إعفاءات ضريبية جديدة بقيمة 800 مليون يورو
التاريخ
9/15/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قررت الحكومة النمساوية في اجتماع خاص، اليوم الجمعة، برئاسة المستشار كارل نيهمر منح اعفاءات وتخفيض مستوى الضرائب لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط حيث تصل الاعفاءات إلى 800 مليون يورو سنويا.
وقال المستشار النمساوي، في مؤتمر صحفي له اليوم، إن تخفيف العبء عن ذوي الدخل المنخفض والمتوسط يمثل أولوية كما ستحصل الأسر على إعفاء ضريبي أكبر، مشيرًا إلى أن الحوافز الضريبية ستشجع على العمل وخفض معدلات البطالة.
وشدد المستشار على أهمية تخفيف العبء عن الموظفين موضحًا أنه يتم تعديل الشرائح الضريبية كل عام لتعكس التضخم حتى لا ينزلق دافعو الضرائب إلى شرائح ضريبية أعلى نتيجة للزيادات السنوية في الأجور.
من جانبه، أوضح وزير المالية ماجنوس برونر انه سيتم رفع مستوى الدخل المعفي من الضرائب في العام المقبل كما سيتم تعديل الاستقطاعات بالكامل لتناسب معدل التضخم.
من ناحية أخرى، تحدث وزير الشئون الاجتماعية يوهانس راوخ عن أن التماسك الاجتماعي سيتم تعزيزه من خلال تخفيف العبء عن الأسر وذوي الدخل المنخفض.
أ. ش. أ
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