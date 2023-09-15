النمسا تقر إعفاءات ضريبية جديدة بقيمة 800 مليون يورو

وقال المستشار النمساوي، في مؤتمر صحفي له اليوم، إن تخفيف العبء عن ذوي الدخل المنخفض والمتوسط يمثل أولوية كما ستحصل الأسر على إعفاء ضريبي أكبر، مشيرًا إلى أن الحوافز الضريبية ستشجع على العمل وخفض معدلات البطالة.

وشدد المستشار على أهمية تخفيف العبء عن الموظفين موضحًا أنه يتم تعديل الشرائح الضريبية كل عام لتعكس التضخم حتى لا ينزلق دافعو الضرائب إلى شرائح ضريبية أعلى نتيجة للزيادات السنوية في الأجور.

من جانبه، أوضح وزير المالية ماجنوس برونر انه سيتم رفع مستوى الدخل المعفي من الضرائب في العام المقبل كما سيتم تعديل الاستقطاعات بالكامل لتناسب معدل التضخم.

من ناحية أخرى، تحدث وزير الشئون الاجتماعية يوهانس راوخ عن أن التماسك الاجتماعي سيتم تعزيزه من خلال تخفيف العبء عن الأسر وذوي الدخل المنخفض.

أ. ش. أ