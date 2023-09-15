تراجع ثقة المستهلكين فى الولايات المتحدة رغم تحسن التوقعات الاقتصادية

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.6% نقطة على أساس شهري عند 67.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر، مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 69.1 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت ثقة المستهلكين بنسبة 15.5%، ما يجعلها أعلى بنحو 35% من أدنى مستوى تاريخي تم الوصول إليه في يونيو 2022 عند 50 نقطة.

وأظهر المسح تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 69.8 نقطة في سبتمبر من 75.7 نقطة خلال أغسطس، بينما زاد مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 1.2% على أساس شهري من 65.5 نقطة إلى 66.3 نقطة، كما أنه يعتبر أعلى بنحو 14.3% على أساس سنوي.

وتراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.1% في سبتمبر من 3.5% خلال أغسطس، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، لكنها تعد أعلى بقليل من نطاق 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.

وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 2.7%، وهو ما يقل عن النطاق الذي يتراوح بين 2.9% و3.1% للمرة الثانية فقط خلال الـ 26 شهرًا الماضية.

وذكر عدد قليل من المستهلكين الإغلاق المحتمل للحكومة الفيدرالية، ولكن إذا حدث الإغلاق، فمن المرجح أن تتراجع التوقعات الإيجابية للمستهلكين حول الاقتصاد، كما كان الحال قبل بضعة أشهر فقط خلال أزمة سقف الديون.