تراجع ثقة المستهلكين فى الولايات المتحدة رغم تحسن التوقعات الاقتصادية
التاريخ
9/15/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في التقديرات الأولية للشهر الحالي، بينما تحسنت التوقعات على الأجلين القصير والطويل بشأن الأوضاع الاقتصادية.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان”، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.6% نقطة على أساس شهري عند 67.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر، مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 69.1 نقطة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت ثقة المستهلكين بنسبة 15.5%، ما يجعلها أعلى بنحو 35% من أدنى مستوى تاريخي تم الوصول إليه في يونيو 2022 عند 50 نقطة.
وأظهر المسح تراجع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 69.8 نقطة في سبتمبر من 75.7 نقطة خلال أغسطس، بينما زاد مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 1.2% على أساس شهري من 65.5 نقطة إلى 66.3 نقطة، كما أنه يعتبر أعلى بنحو 14.3% على أساس سنوي.
وتراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.1% في سبتمبر من 3.5% خلال أغسطس، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، لكنها تعد أعلى بقليل من نطاق 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.
وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 2.7%، وهو ما يقل عن النطاق الذي يتراوح بين 2.9% و3.1% للمرة الثانية فقط خلال الـ 26 شهرًا الماضية.
وذكر عدد قليل من المستهلكين الإغلاق المحتمل للحكومة الفيدرالية، ولكن إذا حدث الإغلاق، فمن المرجح أن تتراجع التوقعات الإيجابية للمستهلكين حول الاقتصاد، كما كان الحال قبل بضعة أشهر فقط خلال أزمة سقف الديون. أرقام
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