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بورصة الدار البيضاء تتراجع خلال تعاملات اليوم

9/15/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء خلال تداولاتها، اليوم الجمعة، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي“مازي” بنسبة 0.06 %، إلى 11768.21 نقطة.

وسجل كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و”MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، وفقًا لما نشرته“Moody's ESG Solutions”، على التوالي انخفاضا بنسبة 0.04%، إلى 956.56 نقطة و0.19%، إلى 874 نقطة.

وسجل مؤشر“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ارتفاعا بنسبة 0.25%، إلى 989.27 نقطة

وكان مؤشر“مازي” قد سجل أمس الخميس ارتفاعا بنسبة 0.35%، إلى 11775.53 نقطة.

أ. ش. أ

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