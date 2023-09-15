بورصة الدار البيضاء تتراجع خلال تعاملات اليوم
التاريخ
9/15/2023 2:18:25 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تراجعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء خلال تداولاتها، اليوم الجمعة، حيث انخفض مؤشرها الرئيسي“مازي” بنسبة 0.06 %، إلى 11768.21 نقطة.
وسجل كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و”MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، وفقًا لما نشرته“Moody's ESG Solutions”، على التوالي انخفاضا بنسبة 0.04%، إلى 956.56 نقطة و0.19%، إلى 874 نقطة.
وسجل مؤشر“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، ارتفاعا بنسبة 0.25%، إلى 989.27 نقطة
وكان مؤشر“مازي” قد سجل أمس الخميس ارتفاعا بنسبة 0.35%، إلى 11775.53 نقطة.
أ. ش. أ
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