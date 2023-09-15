الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق وتحقق مكاسب أسبوعية

وأعلن بنك الشعب الصيني إضافة صافي 191 مليار يوان (26.3 مليار دولار) في النظام المالي عن طريق قروض لأجل عام، وضخ 34 مليار يوان عن طريق قروض لمدة 14 يومًا، ضمن جهوده المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعد بيانات صينية أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال أغسطس بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بقراءة يوليو عند 3.7% فقط، كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي أشارت لارتفاعها 3%.

وأوضحت بيانات“يوروستات”، تباطؤ معدل نمو الأجور في منطقة اليورو خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت تكلفة ساعة العمل بنسبة 4.5% خلال الفترة بين أبريل ويونيو على أساس سنوي، في إشارة إلى مزيد من التوازن في سوق العمل.

وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”، أن البنك لا يناقش خفض أسعار الفائدة، بعد زيادتها أمس، وذكر“ماديس مولر” محافظ مصرف إستونيا المركزي، أن صانعي السياسة النقدية قالوا بكل وضوح إنهم لا يتوقعون المزيد من رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

واستمدت الأسواق دعمًا من تصريحات المركزي الأوروبي أمس، والتي أشار فيها أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستهدفه.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 461.9 نقطة، مع مكاسب قطاعي التعدين والسيارات، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% تقريبًا.

كما ارتفع“فوتسي 100” البريطاني 0.5% إلى 7711 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 0.55% مسجلًا 15893 نقطة، كما زاد“كاك” الفرنسي 0.95% عند 7378 نقطة.

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