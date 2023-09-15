الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق وتحقق مكاسب أسبوعية

الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق وتحقق مكاسب أسبوعية
التاريخ
9/15/2023 2:18:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة، اليوم الجمعة، بدعم بيانات إيجابية من الصين، والتوقعات بقرب توقف تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وأعلن بنك الشعب الصيني إضافة صافي 191 مليار يوان (26.3 مليار دولار) في النظام المالي عن طريق قروض لأجل عام، وضخ 34 مليار يوان عن طريق قروض لمدة 14 يومًا، ضمن جهوده المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي.
وتحسنت معنويات المستثمرين بعد بيانات صينية أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال أغسطس بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بقراءة يوليو عند 3.7% فقط، كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي أشارت لارتفاعها 3%.
وأوضحت بيانات“يوروستات”، تباطؤ معدل نمو الأجور في منطقة اليورو خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت تكلفة ساعة العمل بنسبة 4.5% خلال الفترة بين أبريل ويونيو على أساس سنوي، في إشارة إلى مزيد من التوازن في سوق العمل.
وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”، أن البنك لا يناقش خفض أسعار الفائدة، بعد زيادتها أمس، وذكر“ماديس مولر” محافظ مصرف إستونيا المركزي، أن صانعي السياسة النقدية قالوا بكل وضوح إنهم لا يتوقعون المزيد من رفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
واستمدت الأسواق دعمًا من تصريحات المركزي الأوروبي أمس، والتي أشار فيها أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستهدفه.
وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 461.9 نقطة، مع مكاسب قطاعي التعدين والسيارات، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% تقريبًا.
كما ارتفع“فوتسي 100” البريطاني 0.5% إلى 7711 نقطة، وصعد“داكس” الألماني 0.55% مسجلًا 15893 نقطة، كما زاد“كاك” الفرنسي 0.95% عند 7378 نقطة.
أرقام
MENAFN15092023000202011048ID1107078031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.